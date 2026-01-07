Clima en México HOY: Conoce los efectos del Frente Frío 27; alerta por LLUVIAS y NEVADAS

Ciudad de México.- El clima en México para este miércoles 7 de enero de 2026 estará marcado por contrastes que pueden influir directamente en la movilidad, las actividades al aire libre y la seguridad en varias regiones del país. Desde lluvias y fuertes rachas de viento hasta bajas temperaturas y probabilidad de nieve en zonas serranas, el escenario meteorológico obliga a mantenerse informado y tomar precauciones, sobre todo en estados del norte y noroeste. ¡Aquí todos los detalles!

Así será el clima en México este miércoles. Foto: Conagua

De acuerdo con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), en el transcurso del día, el Frente Frío número 27 avanzará sobre el noroeste y norte del territorio nacional. Este sistema, en combinación con una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera, así como con las corrientes en chorro polar y subtropical, favorecerá la presencia de vientos fuertes a muy fuertes e intervalos de chubascos en esas regiones.

Además, existe probabilidad de caída de nieve o aguanieve en zonas serranas de Baja California, Sonora y Chihuahua. De manera simultánea, una línea seca se establecerá sobre el noreste de México, lo que ocasionará rachas de viento significativas en entidades como Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

En contraste, una circulación anticiclónica en niveles medios mantendrá condiciones de cielo despejado y baja probabilidad de lluvia en gran parte del centro y sur del país, aunque persistirá el ambiente frío a muy frío durante la mañana, con heladas y bancos de niebla.

Pronóstico de lluvias para hoy

Las lluvias más relevantes del día se concentrarán en el norte del país. Se esperan chubascos con lluvias puntuales fuertes en Baja California, Sonora y Chihuahua, con acumulados que podrían generar incrementos en niveles de ríos y arroyos, además de encharcamientos y posibles deslaves. También se prevén intervalos de chubascos en Baja California Sur, Sinaloa, Guerrero y Oaxaca.

Para Michoacán, Chiapas y Quintana Roo se pronostican lluvias aisladas, derivadas del ingreso de humedad del océano Pacífico y del mar Caribe. Las autoridades advierten que las rachas de viento asociadas a estos sistemas pueden provocar la caída de árboles o anuncios, mientras que los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros.

Temperaturas en México

En cuanto a las temperaturas máximas, el ambiente caluroso se mantendrá en zonas del occidente y sur del país. Se prevén valores de entre 35 y 40°C en Sinaloa, la costa de Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero. En otras entidades como Tamaulipas, Nayarit, Morelos, Oaxaca y Chiapas, así como el suroeste de Puebla, las temperaturas oscilarán entre los 30 y 35°C.

Por otro lado, el frío será notable durante la madrugada y el amanecer en amplias regiones. Se esperan temperaturas mínimas de hasta menos 10°C en zonas serranas de Chihuahua y Durango. En estados como Sonora, Nuevo León, Zacatecas, Estado de México, Puebla y Veracruz, entre otros, se prevén heladas con valores de entre menos 5 y 0°C. En el centro del país, incluyendo la Ciudad de México, las mínimas podrían ubicarse entre 0 y 5°C.

