Conoce las vacantes disponibles en el Banco del Bienestar este 2026; así puedes postularte

Ciudad de México.- La institución bancaria del Gobierno de México tiene vacantes laborales disponibles en sus distintas sucursales y a continuación podrás saber cómo postularte para conseguir un nuevo empleo este 2026. El Banco del Bienestar es una institución del Gobierno que está enfocada en tener una inclusión financiera para todas las personas, y funciona para dispersar los pagos de los distintos apoyos económicos que brindan a la ciudadanía.

Mediante todas las sucursales, el Banco del Bienestar dispersa todos los apoyos económicos correspondientes a las Pensiones, Becas, y apoyos económicos que se brindan a las personas que son beneficiarias.

¿Cómo conseguir empleo en el Banco del Bienestar en 2026?

Estas vacantes se encuentran disponibles en sus sucursales y también en sus oficinas centrales, por lo que si cuentas con alguna de estas cerca de tu lugar de residencia puede ser una gran oportunidad para conseguir empleo sin tener que trasladarte demasiado. Para poder registrar tu currículum requieres ingresar al Portal Laboral del Banco del Bienestar y registrarte o iniciar sesión en caso de contar con una cuenta ya registrada, y posteriormente debes seguir los siguientes pasos:

Ingresa al sitio oficial del banco: portal-laboral.bancodelbienestar.gob.mx.

Crea una cuenta proporcionando correo electrónico, CURP y una contraseña segura.

Verifica tu correo para continuar con el registro y recibe el código de confirmación.

Sube tu curriculum en formato PDF con datos personales, formación académica y experiencia laboral.

Consulta las vacantes disponibles y postúlate a las que mejor se adapten a tu perfil.

En caso de que cumplas con los requisitos de alguna vacante que te hayas postulado, personal del Banco Bienestar se podrá en contacto contigo para continuar con el proceso de selección, en donde se incluyen entrevistas, exámenes y capacitación presencial. Cabe mencionar que el Banco del Bienestar cuenta con vacantes en los 32 estados de la República Mexicana.

Algunas de las vacantes que puedes encontrar disponibles en las distintas sucursales del Banco del Bienestar incluyen puestos auxiliares en sus sucursales, jefe de sucursal, y cajeros. Es de suma importancia que al momento de registrarte, así como en tu CV, coloques tu correo electrónico y un número por el cual puedan contactarte y rectifiques que están escritos correctamente para que puedan contactarte con éxito.

¿Cuánto gana un empleado en el Banco de Bienestar?

Los salarios en el Banco del Bienestar dependen del puesto que ocupes, el cual está relacionado al nivel académico y experiencia. Con base en ello, los suelos van desde los 10 mil pesos en un puesto de cajero; 12 mil pesos en un cargo administrativo, o bien, un rango más alto como un jefe de sucursal percibe hasta 17 mil pesos al mes.

Fuente: Tribuna del Yaqui