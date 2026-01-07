Gertz Manero, extitular de FGR, EMBAJADOR en Gran Bretaña: "Irá a Inglaterra", confirma Sheinbaum

Ciudad de México.- La primera presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, informó este miércoles 7 de enero de 2026 que el exfiscal General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, fue propuesto para ser embajador en Gran Bretaña. La mandataria mexicana compartió que, debido a que ya fue aprobado el beneplácito, ya es posible compartir la noticia a medios de comunicación.

En la rueda de prensa 'Mañanera del Pueblo', realizada en el Salón Guillermo Prieto de Palacio Nacional, la jefa del Ejecutivo Federal mexicano fue cuestionada sobre el futuro del exfiscal general, quien presentó su renuncia al cargo a finales de noviembre de 2025. Cuando se confirmó su salida, el Gobierno Federal apuntó que el funcionario sería embajador de México en el extranjero, sin embargo, no se reveló a que nación iría.

Alejandro Gertz Manero dejó la FGR en noviembre de 2025 y ahora será embajador de México en Gran Bretaña. Foto: Facebook

Este miércoles 7 de enero de 2026, la presidenta Sheinbaum fue cuestionada sobre a qué embajada iría Alejandro Gertz Manero y si se habría presentado algún problema para conseguir el permiso correspondiente en dicha nación. Ante esto, la mandataria mexicana señaló que ya era posible revelar la noticia: "Lo puedo ya decir porque ya fue aprobado el beneplácito. Va a Gran Bretaña, a Inglaterra".

Tiene que aprobarlo en Senado y después irá. Luego compartimos más información", dijo la mandataria mexicana.

Renuncia de Gertz Manero

Gertz Manero presentó oficialmente su renuncia al cargo el 27 de noviembre de 2025, mediante una carta enviada a la Presidencia de la Mesa Directiva del Senado de la República. En su misiva, explicó que aceptaba la propuesta de la presidenta Sheinbaum Pardo para ocupar un cargo diplomático como embajador de México en un "país amigo", aunque el destino final aún estaba siendo formalizado por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y el país receptor.

Como se recordará, la presidenta Sheinbaum aseguró que la salida de Gertz Manero fue una decisión acordada entre las autoridades y el propio fiscal, afirmando que "se cumplió un periodo e inicia otro", y que no hubo resistencia por parte del exfiscal para dejar el cargo. En tanto, el Senado aprobó la renuncia en un procedimiento acelerado (“ast track), calificando la aceptación como una "causa grave" bajo la Ley de la Fiscalía General de la República.

La presidenta @Claudiashein confirmpó que el extitular de la @FGRMexico será embajador de México en Inglaterra. pic.twitter.com/CLEyUz0fLy — Político MX (@politicomx) January 7, 2026

La salida del exfiscal no estuvo exenta de polémica. La oposición criticó la rapidez con que se aceptó su renuncia y la calificó como un "golpe jurídico-político", argumentando que no se aportaron razones sólidas que justificaran una causa grave tal como exige la legislación para separar del cargo al fiscal general.

Fuente: Tribuna del Yaqui