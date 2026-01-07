Gertz Manero será embajador en Gran Bretaña y el PAN denuncia al hijo de AMLO: Esto y más en Top 3 México

Ciudad Obregón, Sonora.- Si te perdiste de las últimas noticias dentro del territorio mexicano, quédate a revisar el Tribuna Top 3 México. En este resumen informativo te enterarás de los hechos ocurridos a nivel nacional en las últimas horas. En la edición de hoy miércoles 7 de enero, conoce que el exfiscal Alejandro Gertz Manero, será nombrado embajador de México en Gran Bretaña.

Así comienza el Tribuna Top 3 México

El PAN denuncia al hijo de AMLO por el descarrilamiento del Interoceánico

Diputados del Partido Acción Nacional presentaron una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra Gonzalo 'Bobby' López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, por su presunta responsabilidad en el descarrilamiento del Tren Interoceánico, accidente que dejó 14 personas fallecidas y decenas de lesionados.



El flujo petrolero de México hacia Cuba se mantiene sin cambios

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum informó "no se está enviando más petróleo del que se había enviado históricamente" a Cuba; sin embargo, aclaró que, con la situación que prevalece actualmente en Venezuela, México se vuelve un proveedor importante para los cubanos.

Alejandro Gertz Manero se va a la embajada de Gran Bretaña

La mandataria mexicana, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que ya se autorizó el permiso para que el exfiscal Alejandro Gertz Manero sea nombrado embajador de México en Gran Bretaña. Señaló que ahora el nombramiento deberá ser aprobado por el Senado.

Fuente: Tribuna del Yaqui