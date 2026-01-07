Sheinbaum aseguró que México no está enviando "más petróleo del que se había enviado históricamente" a Cuba

Ciudad de México.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, desmintió las versiones que señalan un incremento en las exportaciones de petróleo hacia Cuba. Durante su conferencia matutina de este miércoles 7 de enero, la mandataria explicó que, tras realizar consultas con Petróleos Mexicanos (Pemex), no se ha detectado un aumento inusual en las cifras. Según sus declaraciones, "no se está enviando más petróleo del que se había enviado históricamente. No hay un envío particular".

A pesar de negar un repunte desmedido, Sheinbaum admitió que el papel de México como suministrador de energía ha ganado peso recientemente. Esto se debe principalmente a la inestabilidad política en Venezuela y la drástica reducción de sus entregas a la isla caribeña tras la intervención de Estados Unidos. En este contexto, la presidenta reconoció que la importancia de nuestro país para el sostenimiento energético cubano ha crecido, señalando que "evidentemente México se volvió un proveedor importante".

La mandataria también subrayó que estos suministros no son una novedad de su gobierno, sino que forman parte de acuerdos de larga data que incluyen tanto contratos comerciales como gestos de solidaridad. Recordó que administraciones pasadas también mantuvieron este tipo de vínculos e incluso tomaron medidas financieras de apoyo. Al respecto, Sheinbaum mencionó: "Incluso en la época de (Enrique) Peña Nieto, por ejemplo, se condonó una deuda que se tenía con Cuba".

Estas aclaraciones surgen como respuesta a informes recientes del diario Financial Times y de la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI). Dichas investigaciones sostienen que México habría multiplicado por tres sus envíos de combustible subsidiado en 2025, alcanzando cifras superiores a los tres mil millones de dólares. Según estos reportes, las exportaciones de diésel y otros energéticos habrían continuado de manera constante a finales del año pasado, a pesar de las crecientes presiones por parte del gobierno estadounidense para frenar estos apoyos a la administración de la isla.

Finalmente, la situación energética en Cuba continúa siendo crítica, con apagones constantes que afectan a la población durante la mayor parte del día. El respaldo mexicano resulta vital para aliviar la falta de electricidad en el territorio cubano. Mientras los datos externos sugieren un flujo de recursos sin precedentes, la postura oficial del Gobierno de México insiste en que estas acciones se limitan a cumplir con el apoyo humanitario tradicional y los contratos establecidos, sin representar una carga adicional fuera de lo habitual.

