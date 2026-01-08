ALERTA: Se activa contingencia ambiental en el Valle de México; así aplicará este 9 de ENERO el Hoy No Circula

Ciudad de México.- La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) activó este jueves 8 de enero de 2026 la Fase I de contingencia ambiental atmosférica por ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), luego de que se registrara una concentración máxima de 160 partes por billón (ppb) en la estación Cuajimalpa, ubicada en la alcaldía del mismo nombre. Aquí te compartimos los detalles de cómo aplicar el Hoy No Circula de mañana viernes 9 de enero.

La información oficial señala que un sistema de alta presión que afecta al centro del país ha generado condiciones de estabilidad atmosférica, escasa ventilación y baja humedad, lo que, sumado a una temperatura atípica de 25°C, ha dificultado la dispersión de contaminantes.

Por lo cual se recomienda lo siguiente:

Facilitar y continuar el trabajo a distancia y realizar compras y trámites en línea para reducir viajes.

Evitar el uso de aromatizantes, aerosoles, pinturas, impermeabilizantes o productos que contengan solventes.

Recargar gasolina después de las 18:00 horas y antes de las 10:00 horas; no cargar más combustible después de que se libere el seguro de la pistola de llenado.

Revisar y reparar fugas en instalaciones de gas doméstico.

Reducir el uso de combustibles en casa, acortando el tiempo de ducha a un máximo de cinco minutos y al cocinar, utilizar recipientes con tapa.

SE ACTIVA CONTINGENCIA AMBIENTAL ATMOSFÉRICA POR OZONO EN LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MÉXICO (ZMVM) pic.twitter.com/hhDYHhsDk6 — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) January 8, 2026

¿Qué autos NO circulan este VIERNES 9 de enero 2026?

Deberán suspender su circulación, en horario de las 5:00 a las 22:00 horas:

Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 2 .

. Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 1, cuyo último dígito numérico sea 2, 4, 6, 8, 9 y 0.

Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 0 y 00, engomado azul, terminación de placa 9 y 0.

Las unidades que no porten holograma de verificación, como los vehículos antiguos, de demostración o traslado, nuevos, los que tienen pase turístico, placas foráneas o con placas formadas por letras, les aplica la misma restricción que a los vehículos que portan holograma 2 .

. Restricción a la circulación del 50 por ciento de las unidades de reparto de gas L.P. a tanques estacionarios, que no cuenten con válvula de desconexión seca, cuya terminación de matrícula sea PAR.

Los vehículos de carga local o federal dejan de circular entre las 6:00 y las 10:00 horas, con excepción de aquellos que se encuentren en el Programa de Autorregulación de la CDMX o del Edomex.

Los taxis con holograma de verificación "00", "0", "1" o "2" que deban dejar de circular de acuerdo con las disposiciones indicadas en los incisos 1), 2) y 3), les aplicará la restricción a la circulación de las 10:00 a las 22:00 horas.

Exenciones

Vehículos eléctricos e híbridos; además, los que cuenten con matrícula ecológica u holograma tipo exento.

Vehículos que porten holograma "0" o "00" vigente, cualquiera que sea su uso, sin importar la entidad federativa donde estén matriculados, podrán circular si cuentan con engomado diferente al color azul y terminación de placa 9 y 0.

uD83DuDEA8Así aplicará mañana 9 de enero el Hoy No Circula ante la contingencia ambiental



No circulan:



• Holograma 2

• Holograma 1 con terminación 2, 4, 6, 8, 9 y 0

• Holograma 0 y 00, engomado azul, placas 9 y 0

• Vehículos sin holograma (foráneos, nuevos, de traslado o pase… https://t.co/RtO6717S1h pic.twitter.com/Ct8abMS1Fn — Azucena Uresti (@azucenau) January 8, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui