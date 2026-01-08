¡Atención a tu bolsillo! Inegi anuncia el nuevo valor de la UMA para este año 2026

Ciudad de México.- El día de hoy 8 de enero de 2026, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) publicó el comunicado oficial en el que se indica el valor que tendrá la Unidad de Medida y Actualización (UMA) a partir del 1 de febrero de 2026.

Como es costumbre anual, el dato de la inflación de diciembre sirvió de base para ajustar el valor de las referencias económicas en el país. Este cambio impacta directamente en el bolsillo de los ciudadanos, ya que actualiza los montos a pagar por conceptos de multas y servicios estatales.

De acuerdo con el Inegi, la UMA tendrá este 2026 una variación de 3.69 por ciento, en comparación con 2025. También, detalló que los valores de la UMA serán:

Diario: 117.31 pesos

117.31 pesos Mensual: 3,566.22 pesos

3,566.22 pesos Anual: 42,749.64 pesos

El valor mensual de la UMA se calcula multiplicando su valor diario por 30.4 veces, mientras que el anual multiplica su valor mensual por 12. Es importante que las organizaciones adopten la UMA para los efectos laborales y fiscales que son determinados considerando dichos valores.

¿Sabías qué?

El Inegi define a la UMA como la unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia económica en pesos para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales y estatales, así como en las disposiciones jurídicas que emanen de todas las anteriores.

La UMA surgió en 2016 con el fin de reemplazar al salario mínimo como referencia para el cobro de multas y obligaciones financieras. Su creación permite que los incrementos salariales no eleven de forma desproporcionada el costo de dichas sanciones y pagos.

El cálculo del valor de la UMA es una tarea que corresponde al Inegi y se fundamenta en el artículo 26, apartado B, penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en el artículo Segundo Transitorio del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo, y el artículo 23 fracción XX Bis del Reglamento Interior del Inegi.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Inegi