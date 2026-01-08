Frente Frío 27 provocará HELADAS, lluvias y caída de NIEVE en México HOY: Estados afectados

Ciudad de México.- El clima en México para este jueves 8 de enero de 2026 presentará contrastes importantes que pueden afectar desde traslados cotidianos hasta actividades al aire libre. Mientras en algunas regiones del país se esperan temperaturas extremas, fuertes rachas de viento y posibles heladas, en otras persistirá el calor y la probabilidad de lluvias. Para que tomes las precauciones necesarias, aquí en TRIBUNA te compartimos el reporte del tiempo completo.

De acuerdo con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), este jueves el Frente Frío número 27 se desplazará sobre el norte del país en combinación con un canal de baja presión, una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera y la influencia de las corrientes en chorro polar y subtropical. Esta interacción favorecerá condiciones de tiempo severo en entidades del noroeste y norte de México.

Advierten caída de nieve en estos estados de México. Foto: Conagua

La masa de aire frío asociada al sistema provocará ambiente frío a muy frío en zonas serranas, con condiciones gélidas durante la mañana en partes altas de Chihuahua y Durango. En este contexto, se mantiene la probabilidad de caída de nieve o aguanieve en zonas del norte de Sonora y Chihuahua. Además, se prevén vientos muy fuertes, con rachas que podrían alcanzar entre 70 y 90 kilómetros por hora en Baja California, Chihuahua y Durango, condiciones que podrían generar afectaciones como la caída de árboles, anuncios publicitarios y tolvaneras.

Por otro lado, el ingreso de aire húmedo proveniente del océano Pacífico y el mar Caribe favorecerá el desarrollo de lluvias acompañadas de posibles descargas eléctricas en estados del occidente y sureste del país. En el resto del territorio nacional, una circulación anticiclónica en niveles medios mantendrá cielo despejado a parcialmente nublado, aunque con bajas temperaturas durante la madrugada y el amanecer, especialmente en la Mesa del Norte y la Mesa Central, donde se esperan heladas.

Pronóstico de lluvias para este jueves 8 de enero

Para hoy se prevén intervalos de chubascos en Sonora y Chihuahua, así como en Michoacán, Guerrero y Quintana Roo. Estas precipitaciones podrán presentarse de forma intermitente a lo largo del día. También se esperan lluvias aisladas en estados como Baja California, Jalisco, Colima, Oaxaca, Chiapas, Campeche y Yucatán. En las zonas serranas del norte de Sonora y Chihuahua se mantiene la probabilidad de nieve o aguanieve.

Adicionalmente, la presencia de bancos de niebla podría reducir la visibilidad en tramos carreteros y zonas urbanas, por lo que se recomienda extremar precauciones al conducir.

Pronóstico de temperaturas en México hoy

Durante la mañana, las temperaturas mínimas serán especialmente bajas en el norte y centro del país. Se esperan registros de entre -10 y -5°C con heladas en zonas serranas de Chihuahua y Durango. Otras regiones que podrían registrar temperaturas mínimas de -5 a 0°c con heladas incluyen zonas altas de Baja California, Sonora, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Michoacán, Estado de México, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Veracruz y Oaxaca. En áreas serranas de Coahuila, Aguascalientes, Jalisco, Ciudad de México y Morelos, las mínimas oscilarán entre 0 y 5°C, con posibilidad de heladas.

Consulta el #Pronóstico #Meteorológico General del estado del tiempo de las 06:00 horas en el siguiente enlace: https://t.co/R8Yan9wj3l pic.twitter.com/diB3TRRap6 — CONAGUA Clima (@conagua_clima) January 8, 2026

En contraste, durante la tarde se mantendrán temperaturas máximas elevadas en varias regiones del país. Se pronostican valores de 35 a 40°C en estados como Tamaulipas, San Luis Potosí, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, principalmente en la región del Istmo. Asimismo, se esperan máximas de 30 a 35°C en Nuevo León, el noreste de Guanajuato, Querétaro, el norte de Hidalgo, la costa de Jalisco, Colima, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)