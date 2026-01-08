HOMICIDIOS en México bajan 40% y alcanzan su nivel más bajo desde 2016, celebra Sheinbaum

Cuernavaca, Morelos.- Durante la conferencia 'Mañanera del Pueblo', realizada este jueves 8 de enero de 2026 en la ciudad de Cuernavaca, estado de Morelos, la primera presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, destacó que los homicidios dolosos en el país disminuyeron 40 por ciento entre septiembre de 2024 y diciembre de 2025. Esta reducción equivale a 34 asesinatos diarios menos en comparación con el inicio de la actual administración federal.

De acuerdo con la información presentada este jueves, diciembre de 2025 se convirtió en el mes con el promedio diario de homicidios más bajo desde 2016, consolidando una tendencia descendente que se mantuvo de forma continua durante 15 meses.

#Nacional | De septiembre de 2024 a diciembre de 2025 los homicidios dolosos bajaron 40%, destacó la presidenta Sheinbaum uD83DuDDE3??? pic.twitter.com/Oa1aX5p6Ix — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) January 8, 2026

En esta misma conferencia, la titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Marcela Figueroa, explicó que el promedio diario de homicidios pasó de 86.9 casos en septiembre de 2024 a 52.4 en diciembre de 2025. Este comportamiento permitió que 2025 cerrara como el año con el menor número de homicidios dolosos tanto en cifras absolutas como en tasa por cada 100 mil habitantes.

La tasa nacional se ubicó en 17.5 homicidios por cada 100 mil personas, el nivel más bajo registrado en casi diez años, de acuerdo con los datos oficiales difundidos por las autoridades federales.

Siete estados concentran la mitad de los homicidios

A pesar de la reducción general, el reporte indica que la violencia sigue concentrándose en determinadas entidades. Entre enero y diciembre de 2025, siete estados acumularon el 50.5 por ciento del total de homicidios dolosos a nivel nacional; aquí la lista:

Guanajuato Chihuahua Baja California Sinaloa Estado de México Guerrero Michoacán

En diciembre de 2025, estas entidades también concentraron cerca de la mitad de los asesinatos, aunque con ajustes en la distribución. En ese mes se sumaron Morelos y Jalisco entre los estados con mayor incidencia mensual.

Gobierno Federal reportó una baja en homicidios este 2025. Foto: Gobierno de México

Delitos de alto impacto también presentan reducciones

El informe del SESNSP señala que no sólo los homicidios mostraron una baja. Los delitos de alto impacto registraron una disminución acumulada de 47 por ciento entre 2018 y 2025, al pasar de un promedio diario de 969.4 a 514.3 casos. Durante la presente administración, la reducción fue de 26 por ciento entre octubre de 2024 y diciembre de 2025.

Entre los delitos que mostraron descensos más marcados se encuentran el feminicidio, el secuestro, el robo de vehículo con violencia y el robo a transportista con violencia. En contraste, la extorsión fue el único delito que registró un incremento marginal entre 2024 y 2025.

Al final de la presentación, la mandataria Claudia Sheinbaum atribuyó estos resultados a una estrategia de seguridad basada en la coordinación entre fuerzas federales, fiscalías, gobiernos estatales y el Poder Judicial. Según lo expuesto, el trabajo conjunto permitió mantener una tendencia sostenida a la baja en los homicidios y otros delitos de alto impacto.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Conferencia 'Mañanera del Pueblo'