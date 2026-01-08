Homicidios en México bajan 40% e hijo de AMLO 'pelea' con IA de X: Esto y más en Tribuna Top 3 México

Ciudad Obregón, Sonora.- Si no quieres perderte las noticias más importantes que ocurren dentro del territorio mexicano, tu mejor opción es el Tribuna Top 3 México. Quédate a ver este resumen para que te enteres de los últimos hechos ocurridos a nivel nacional en las últimas horas. En la edición de hoy jueves 8 de enero, conoce que la presidenta, Claudia Sheinbaum, destacó una reducción del 40 por ciento en homicidios en el país.

Proponen reconocer el cumpleaños como un derecho laboral

El diputado federal Armando Corona Arvizu, de Morena, propuso una iniciativa en la Cámara de Diputados para que el cumpleaños de cada trabajador sea reconocido como un derecho dentro de la Ley Federal del Trabajo, con la opción de tomar un día libre con sueldo o recibir un pago adicional si decide laborar.



La IA insulta a hijo de AMLO



La Inteligencia Artificial (IA) Grok, de la red social X, respondió con insultos a José Ramón López Beltrán luego de que el hijo de AMLO publicara un mensaje político sobre Venezuela. El hijo del expresidente, exigió una disculpa institucional a la plataforma X tras denunciar que Grok, emitió respuestas cargadas de "lenguaje de odio, estigmatización corporal y desinformación".



Homicidios en México bajan 40 por ciento

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, destacó que los homicidios dolosos en el país disminuyeron 40 por ciento entre septiembre de 2024 y diciembre de 2025. Esta reducción equivale a 34 asesinatos diarios menos en comparación con el inicio de la actual administración federal.

