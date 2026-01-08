Profeco actualiza las multas para este 2026: Conoce los nuevos MONTOS y SANCIONES en la Ley Federal del Consumidor 

Ciudad de México.- En el 'Diario Oficial de la Federación' del 23 de diciembre de 2025, la Procuraduría Federal para el Consumidor (Profeco) ha actualizado los montos de las multas estipuladas en la Ley Federal de Protección al Consumidor (LFPC), que entraron en rigor el día 1 de enero del 2026.

Estos cambios van desde reclamaciones básicas hasta sanciones por infracciones graves, por parte de diversos sectores. El acuerdo fue emitido por el Procurador Federal al Consumidor, con sanciones que van desde poco más de 380 pesos hasta un tope de 12 millones 782 mil 949.06 pesos.

A continuación se presentan los cambios más relevantes:

Reclamos por bienes o servicios en procesos de producción: Las multas serán hasta $ 760,889.802 cuando los consumidores reclamen bienes o servicios destinados a procesos de producción, transformación o comercialización. (arts. 99 y 117, LFPC ).

reclamen bienes o servicios destinados a procesos de producción, transformación o comercialización. (arts. 99 y 117, ). Multas generales: Los montos están entre $ 380.44 y $38,044.47 (art. 25, fracc. I, LFPC ).

). Multas por reincidencia: Las sanciones alcanzan hasta $ 15,217.79 por cada día que transcurra sin atender la infracción (art. 25, fracc. IV, LFPC ).

(art. 25, fracc. IV, ). Fomento al consumo responsable: Las multas van de $ 380.44 a $1'217,423.72, por incumplimiento relacionado con la promoción de un consumo responsable o la recuperación de depósitos por envases; incluye sanciones a empresas que no informen sobre el uso de datos de los consumidores (art. 126, LFCP ).

(art. 126, ). Infracciones relacionadas con información y publicidad: las sanciones llegarán hasta $ 2'434,847.42. Por incumplimientos de etiquetas, empaques o condiciones de entrega de bienes y servicios según ofrecidos en la publicidad (arts. 7 BIS, 13, 17, 18 BIS, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 75, 77, 78, 79, 81, 82, 85, 86 Quater, 87 BIS, 90, 91, 93, 95, 113, y 127, LFPC ).

relacionadas con información y publicidad: las sanciones llegarán hasta $ 2'434,847.42. Por de etiquetas, empaques o condiciones de entrega de bienes y servicios según ofrecidos en la publicidad (arts. 7 BIS, 13, 17, 18 BIS, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 75, 77, 78, 79, 81, 82, 85, 86 Quater, 87 BIS, 90, 91, 93, 95, 113, y 127, ). Infracciones que afectan la libertad y seguridad de los consumidores : con montos que van desde $ 1,093.02 a $4,274,960.73, aplicarán para actos que atenten contra la seguridad de los consumidores o por incumplimientos en casas de empeño y proveedores en contratos y bonificaciones (arts. 7o., 8o., 10, 12, 44, 63, 63 Bis, 63 Ter, 63 Quintus, 65, 65 Bis, 65 Bis 1, 65 Bis 2, 65 Bis 3, 65 Bis 4, 65 Bis 5, 65 Bis 6, 65 Bis 7, 73, 73 Bis, 73 Ter, 73 Quáter, 73 Quintus, 74, 76 Bis, 80, 86 Bis, 87, 87 Ter, 92, 92 Ter, 98 Bis, 121 y 128, LFPC).

que afectan la libertad y seguridad de los : con montos que van desde $ 1,093.02 a $4,274,960.73, aplicarán para actos que atenten contra la seguridad de los o por incumplimientos en casas de empeño y en contratos y bonificaciones (arts. 7o., 8o., 10, 12, 44, 63, 63 Bis, 63 Ter, 63 Quintus, 65, 65 Bis, 65 Bis 1, 65 Bis 2, 65 Bis 3, 65 Bis 4, 65 Bis 5, 65 Bis 6, 65 Bis 7, 73, 73 Bis, 73 Ter, 73 Quáter, 73 Quintus, 74, 76 Bis, 80, 86 Bis, 87, 87 Ter, 92, 92 Ter, 98 Bis, 121 y 128, LFPC). Sanciones por infracciones graves: Alcanzarán hasta $6´391,474.56 e incluyen clausuras parciales o totales de hasta 90 días (art. 128 Bis, LFPC ).

graves: Alcanzarán hasta $6´391,474.56 e incluyen clausuras parciales o totales de hasta 90 días (art. 128 Bis, ). Multas acumulativas por varias infracciones: En estos casos, la multa no excederá los $12'782,949.06 (art. 133, LFPC).

Estos ajustes buscan garantizar que las sanciones sean proporcionales y efectivas para proteger los derechos de los consumidores.

Fuente: Tribuna del Yaqui