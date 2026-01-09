Clima en México HOY 9 de enero: Conagua advierte HELADAS, LLUVIAS y fuertes vientos

Ciudad de México.- Antes de comenzar el día, es importante revisar el pronóstico del clima en México para este viernes 9 de enero de 2026, en especial porque las condiciones atmosféricas serán contrastantes en distintas regiones del país. Mientras algunas zonas enfrentarán lluvias y rachas de viento intenso, otras registrarán temperaturas extremadamente bajas durante la mañana, por lo que tomar precauciones puede evitar contratiempos en traslados y actividades al aire libre. ¡Aquí la información!

Así será el clima en México este viernes 9 de enero

De acuerdo con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), durante el transcurso del día, el Frente Frío número 27 se extenderá sobre el noreste de México y, en combinación con la corriente en chorro subtropical, favorecerá la presencia de lluvias y chubascos, además de viento con rachas moderadas en varios estados del norte y noreste.

Así será el clima en México este viernes. Foto: Conagua

Al mismo tiempo, una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera permanecerá sobre el noroeste del país y, al interactuar con la corriente en chorro polar, mantendrá el descenso de temperatura y rachas de viento fuertes a muy fuertes en entidades del norte y noroeste. Por otra parte, el ingreso de humedad proveniente del océano Pacífico, el Golfo de México y el mar Caribe será responsable de lluvias en regiones del occidente, sur y sureste del país.

En contraste, una circulación anticiclónica en niveles medios favorecerá condiciones más estables, con cielo mayormente despejado y baja probabilidad de lluvia en el resto del territorio nacional. Además, continuará el ambiente frío a muy frío durante la mañana, con heladas y bancos de niebla en estados de la Mesa del Norte y la Mesa Central.

Pronóstico de lluvias para hoy 9 de enero

Para este viernes se esperan intervalos de chubascos en Tamaulipas, Michoacán, Guerrero y Quintana Roo, mientras que lluvias aisladas podrían presentarse en Nuevo León, San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla, Veracruz, Chiapas, Campeche y Yucatán. Estas precipitaciones podrían acompañarse de rachas de viento intensas, las cuales representan riesgo por la posible caída de árboles o anuncios publicitarios, además de reducción de visibilidad por bancos de niebla en carreteras y zonas urbanas.

Continúa el Pronóstico de Rachas de Viento de fuertes a muy fuertes en regiones del noroeste y norte de México.



— CONAGUA Clima (@conagua_clima) January 9, 2026

Pronóstico de temperaturas en México

En cuanto a las temperaturas máximas, el ambiente será muy caluroso en estados del sur del país. Se prevén valores de entre 35 y 40 grados en Guerrero, Oaxaca y Chiapas, especialmente en la región del istmo. Otras entidades como Sinaloa, Jalisco en zonas de costa, Colima, Michoacán, Tamaulipas, San Luis Potosí, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo alcanzarán máximas de entre 30 y 35 grados.

Por la mañana, el frío será protagonista en amplias zonas del país. Las temperaturas mínimas descenderán hasta valores de entre -15 y -10 grados en zonas serranas de Chihuahua y Durango, mientras que en regiones montañosas de Baja California y Sonora se esperan mínimos de -10 a -5 grados. Asimismo, el termómetro podría ubicarse entre -5 y 0°C en zonas serranas del centro y occidente, incluyendo San Luis Potosí, Zacatecas, Estado de México, Puebla y Veracruz. En entidades como Coahuila, Nuevo León, Ciudad de México y Morelos, las mínimas oscilarán entre 0 y 5°C.

En entidades del noroeste, norte, occidente, sur y sureste de México, se pronostican Lluvias con intervalos de Chubascos, en las próximas tres horas.



— CONAGUA Clima (@conagua_clima) January 9, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)