Clima HOY viernes 9 de enero de 2026 en la NOCHE: Se esperan CHUBASCOS y LLUVIAS

Ciudad de México.- Para esta noche de viernes 9 de enero de 2026 se esperan chubascos y lluvias aisladas en diversas partes del país, así que si tienes planes para estar en el exterior, es mejor que consultes el pronóstico del clima completo. A continuación, te presentamos el reporte detallado de las condiciones climatológicas a partir de las 20:00 horas y durante las primeras horas del sábado 10 de enero. Esta información corresponde al más reciente informe emitido por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), por lo que se recomienda mantenerse atento a los avisos oficiales.

De acuerdo con Conagua, para esta noche de viernes 9 y madrugada del sábado 10, el frente frío número 27 se extenderá sobre el norte y noreste del país, interaccionará con las corrientes en chorro polar y subtropical, ocasionando intervalos de chubascos y lluvias aisladas. Además, el ingreso de humedad del océano Pacífico y mar Caribe propiciará intervalos de chubascos. Mientras que mañana sábado 10 de enero, el frente frío número 27 recorrerá la vertiente del golfo de México, interaccionará con un canal de baja presión, generando lluvias puntuales intensas, así como chubascos en diversas regiones del país. Aquí las regiones donde habrá precipitaciones.

Se prevé para mañana descenso de #Temperatura, ambiente muy #Frío y #Nevadas en diferentes zonas de nuestro país. Si quieres ver el aviso completo entra a https://t.co/Fi6sJJlFkh pic.twitter.com/l0z3Jq7VFq — CONAGUA Clima (@conagua_clima) January 10, 2026

¿Dónde lloverá este viernes 9 de enero de 2026 de acuerdo con el SMN?

Intervalos de chubascos:

Tamaulipas

Colima

Michoacán

Guerrero

Lluvias aisladas en:

Nuevo León

San Luis Potosí

Veracruz

Chiapas

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

Cabe señalar que una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera propiciará descenso de temperatura en el noroeste y norte del país; rachas de viento de 70 a 90 kilómetros por hora (km/h) en Baja California, y rachas de 50 a 70 km/h en el golfo de California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango y Sinaloa; con posibles tolvaneras.

¿Dónde lloverá este sábado 10 de enero de 2026 de acuerdo con el SMN?

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Puebla (Sierra Nororiental y Valle Serdán), Veracruz (Nautla, Capital y Olmeca), Oaxaca (este), Chiapas (noroeste y norte) y Tabasco.

Puebla (Sierra Nororiental y Valle Serdán), Veracruz (Nautla, Capital y Olmeca), Oaxaca (este), Chiapas (noroeste y norte) y Tabasco. Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Puebla (Sierra Norte), Veracruz (Totonaca, Papaloapan y Los Tuxtlas) y Campeche.

Puebla (Sierra Norte), Veracruz (Totonaca, Papaloapan y Los Tuxtlas) y Campeche. Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Zacatecas, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Querétaro (Sierra Gorda), Hidalgo (Huasteca) y Veracruz (Huasteca Alta y Huasteca Baja).

Zacatecas, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Querétaro (Sierra Gorda), Hidalgo (Huasteca) y Veracruz (Huasteca Alta y Huasteca Baja). Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Aguascalientes, Jalisco, Guanajuato, Michoacán, Guerrero, Estado de México, Tamaulipas, Veracruz (Sotavento y Las Montañas), Yucatán y Quintana Roo.

Aguascalientes, Jalisco, Guanajuato, Michoacán, Guerrero, Estado de México, Tamaulipas, Veracruz (Sotavento y Las Montañas), Yucatán y Quintana Roo. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Chihuahua, Durango, Sinaloa, Nayarit, Colima, Ciudad de México y Tlaxcala.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Conagua / SMN