DOBLE Hoy No Circula 9 de enero 2026: Autos que NO circulan este VIERNES en CDMX y Edomex

Ciudad de México.- La mala calidad del aire volvió a encender las alertas en el Valle de México. La tarde de este jueves 8 de enero se activó nuevamente la Fase 1 de la Contingencia Ambiental, lo que implica la aplicación del Doble Hoy No Circula para este viernes 9 de enero de 2026 en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex). La medida busca reducir la concentración de contaminantes, principalmente ozono, que se ha mantenido en niveles elevados desde finales de 2025.

Las autoridades ambientales confirmaron que se trata de la segunda contingencia ambiental del año, registrada apenas durante los primeros días de 2026, como parte de un episodio de contaminación persistente en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM).

Doble Hoy No Circula del viernes 9 de enero. Foto: CAMe

Doble Hoy No Circula: ¿Qué autos no circulan este viernes 9 de enero de 2026?

Con el Doble Hoy No Circula en vigor, la restricción vehicular será más amplia. Este viernes deberán suspender su circulación los vehículos con holograma de verificación 2, así como aquellos con holograma 1 cuya terminación de placa sea par. También se limitó la circulación de algunos vehículos con holograma 0 y 00, engomado azul, terminación de placa 9 y 0.

Asimismo, se establecieron restricciones para unidades de reparto de gas LP que no cuenten con válvulas de desconexión seca, así como para el transporte de carga, el cual deberá suspender circulación en las primeras horas de la mañana, salvo aquellas unidades inscritas en esquemas de autorregulación ambiental.

Los vehículos sin holograma, placas foráneas o de demostración quedan sujetos a las mismas limitaciones que los automóviles con holograma 2.

Este viernes, 9 de enero, se activa el #DobleHoyNoCircula por contingencia ambiental, no circulan vehículos con:



?? Holograma 2

?? Holograma 1 con terminación de placa 0, 2, 4, 6, y 8

?? Holograma 0 y 00, engomado azul, terminación de placa 9 y 0

?? Foráneos #CiudadSegura pic.twitter.com/Kpr4sWQKSS — SSC CDMX (@SSC_CDMX) January 9, 2026

Vehículos exentos del Doble Hoy No Circula

A pesar de la contingencia, algunos vehículos podrán circular sin restricción. Entre ellos se encuentran los eléctricos e híbridos con matrícula ecológica, unidades de emergencia, transporte escolar autorizado, servicios médicos, de seguridad y protección civil, así como vehículos que trasladan personas con discapacidad permanente debidamente acreditada.

También están exentos los vehículos que transportan productos perecederos, residuos peligrosos con autorización, transporte público de pasajeros que cumpla con la verificación vigente y unidades inscritas en programas especiales como Héroes Paisano.

Horario de la restricción vehicular

El Doble Hoy No Circula estará vigente desde las 05:00 hasta las 22:00 horas de este viernes 9 de enero de 2026. Las autoridades recomendaron mantenerse atentos a cualquier actualización oficial, en caso de que la contingencia ambiental se prolongue o cambien las medidas.

Fuente: Tribuna del Yaqui