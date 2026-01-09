Ciudad de México.- A menudo creemos que un precio alto garantiza mejores resultados, pero la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) acaba de desmentir este mito. En su más reciente estudio, la dependencia descubrió que el shampoo más efectivo para reparar el cabello dañado es, curiosamente, uno de los más baratos y menos comprados en el mercado. Ya no es necesario gastar una fortuna para lucir una cabellera sana; la ciencia del consumo demuestra que la calidad no siempre viene en envases caros.

El producto, Bio Ceramidas de Vanart Expert México, en su presentación de 900 mililitros, ha demostrado una calidad superior en distintas pruebas de laboratorio, ofreciendo una solución integral para el cabello dañado con una relación calidad-precio que no se iguala a ningún otro. Es un shampoo de bajo costo que se posiciona como el más eficaz del mercado mexicano, superando a marcas de alta gama, según Profeco.

El secreto mejor guardado del súper: El shampoo de bajo costo que Profeco recomienda

¿Cómo evaluó la Profeco a las marcas de shampoo?

En su análisis, la Profeco analizó 18 marcas y modelos distintos de shampoo; estos fueron sometidos a pruebas que dieran como resultado su desempeño real y no solo lo que prometen las etiquetas, las marcas con buenas campañas de marketing o su precio; por ello, se analizaron distintos puntos; aquí te mencionamos algunos:

Resistencia y fortaleza del cabello

Brillo y suavidad después del lavado

Efectividad en la limpieza

Calidad cosmética y viscosidad de la fórmula

Información veraz y clara para el consumidor

El Bio Ceramidas de Vanart Expert México dio como resultado ser una opción sobresaliente para el cabello maltratado, ofreciendo reparación, fortaleza y un tono brillante; además, previene la caída y es especialmente recomendado para cabellos teñidos.

¿Por qué lo ignoramos? El mito de "lo barato sale caro" afecta a Vanart

A pesar de su excelente desempeño en las pruebas de calidad, este producto de Vanart sigue bajo la sombra de sus competidores. El fenómeno se explica por la psicología del consumo: La preferencia por marcas con presupuestos millonarios en marketing y la idea de que lo barato es de menor calidad. Esto lleva a muchos usuarios a gastar de más en productos que, en la práctica, ofrecen menos beneficios que esta opción de bajo costo.

Fuente: Tribuna del Yaqui