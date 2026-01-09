¿Habrá Doble Hoy No Circula este SÁBADO 10 de enero? Continúa Contingencia Ambiental en CDMX

Ciudad de México.- La Contingencia Ambiental atmosférica que fue activada este jueves continúa este viernes 9 de enero en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex), luego de que las condiciones de calidad del aire no mostraran mejoría durante la mañana de esta jornada. ¿Seguirá para este sábado 10 de enero? Aquí en TRIBUNA te decimos qué han informado las autoridades.

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), mediante un comunicado compartido en sus redes sociales, señaló que la Fase 1 de la Contingencia se mantiene activa este viernes, debido a los elevados niveles de ozono registrados en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) y a un escenario meteorológico que dificulta la dispersión de contaminantes.

Este viernes 9 de enero, continúa la Contingencia Ambiental. Foto: CAMe

Calidad del aire se mantiene entre mala y muy mala

De acuerdo con el reporte más reciente de la CAMe, emitido a las 10:00 horas de este viernes, las condiciones atmosféricas continúan siendo adversas. Un sistema de alta presión estacionado sobre el centro del país ha generado cielos mayormente despejados, alta radiación solar y una estabilidad atmosférica que va de moderada a fuerte. A ello se suma la presencia de viento débil, un factor que limita la dispersión de los contaminantes precursores del ozono.

Bajo este escenario, las autoridades estiman que la calidad del aire se mantendrá en rangos de mala a muy mala a lo largo del día, principalmente durante las horas de mayor radiación solar.

Sigue el Doble Hoy No Circula este viernes 9 de enero

Ante la continuidad de la contingencia ambiental, se mantiene activo el programa Doble No Circula para este viernes, con el objetivo de reducir las emisiones contaminantes. Las restricciones a la circulación aplican para:

Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 2

Los automóviles con holograma 1 cuya terminación de placa sea 2, 4, 6, 8, 9 y 0

Carros con holograma 0 y 00, engomado azul, y placas terminadas en 9 y 0

Las autoridades reiteraron el llamado a la población a respetar las restricciones vehiculares y a evitar actividades al aire libre, especialmente para niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias o cardiovasculares.

CONTINÚA LA FASE I DE CONTINGENCIA AMBIENTAL ATMOSFÉRICA POR OZONO EN LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MÉXICO



Más información: https://t.co/3b06vUrww4 pic.twitter.com/6SKJCfcipx — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) January 9, 2026

¿Habrá Doble Hoy No Circula este sábado 10 de enero?

A la fecha de publicación de esta nota, la CAMe no ha detallado si el Doble Hoy No Circula continuará este sábado 10 de enero de 2026. Apuntó que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y las autoridades ambientales de la CDMX y del Edomex estarán atentas a la calidad del aire y evolución de las condiciones meteorológicas prevalecientes en la ZMVM e informarán en un boletín que se emitirá el día de hoy viernes 9 de enero a las 15:00 horas.

