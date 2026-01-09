Lista COMPLETA de GANADORES del Sorteo Superior No. 2867 de la Lotería Nacional HOY viernes 9 de ENERO

Ciudad de México.- Si estás interesado en conocer al ganador del Premio Mayor del Sorteo Superior en la Lotería Nacional porque tú compraste boleto y podrías serlo, quédate a leer TRIBUNA porque a continuación te compartiremos la lista COMPLETA de ganadores de hoy viernes 9 de enero de 2026. Como se sabe, este día se realiza el Sorteo Superior No. 2867 que conmemora los 53 años del Fovissste (Fondo de la Vivienda del Issste); aquí todos los detalles.

La información de la Lotería Nacional señala: "El Fovissste fue creado el 28 de diciembre de 1972 con el propósito de garantizar el acceso a una vivienda digna para las y los trabajadores del Estado. A lo largo de más de cinco décadas, se ha consolidado como un pilar de la política habitacional en México, impactando de manera positiva en el bienestar y la seguridad patrimonial de miles de familias. En este contexto conmemorativo, la Lotería Nacional realiza un sorteo especial como un acto de reconocimiento a la trayectoria, vocación social y aportación histórica del Fovissste al desarrollo del país. A través de esta emisión, la institución rinde homenaje a su labor permanente en favor del derecho a la vivienda y difunde su legado como una de las instituciones más relevantes del Estado mexicano".

LISTA COMPLETA DE GANADORES DEL SORTEO SUPERIOR NO. 2867

Premio Mayor: 17 millones de pesos

20808

Segundo premio: 1,440,000 pesos

En espera de resultados

Tercer premio: 275,000 pesos

50578

Cuarto premio: 275,000 pesos

En espera de resultados

Quinto premio: 275,000 pesos

En espera de resultados

Sexto premio: 275,000 pesos

En espera de resultados

Séptimo premio: 144,000 pesos

18104

Octavo premio: 144,000 pesos

En espera de resultados

Noveno premio: 144,000 pesos

En espera de resultados

Décimo premio: 144,000 pesos

En espera de resultados

Decimoprimer premio: 90,000 pesos

En espera de resultados

Decimosegundo premio: 90,000 pesos

En espera de resultados

Decimotercer premio: 90,000 pesos

En espera de resultados

Decimocuarto premio: 90,000 pesos

En espera de resultados

Decimoquinto premio: 90,000 pesos

En espera de resultados

Decimosexto premio: 90,000 pesos

En espera de resultados

Decimoséptimo premio: 90,000 pesos

En espera de resultados

Decimoctavo premio: 90,000 pesos

En espera de resultados

Decimonoveno premio: 90,000 pesos

En espera de resultados

Vigésimo premio: 90,000 pesos

En espera de resultados

El @FOVISSSTEmx, creado en 1972, ha sido una institución clave para garantizar el acceso a la vivienda de las y los trabajadores del Estado. uD83CuDFE0?



En reconocimiento a su labor y trayectoria, Lotería Nacional realiza un sorteo que rinde homenaje a su contribución al bienestar… pic.twitter.com/b40A1FZRSw — Lotería Nacional (@lotenal) January 9, 2026

