Lista COMPLETA de GANADORES del Sorteo Superior No. 2867 de la Lotería Nacional HOY viernes 9 de ENERO

Ciudad de México.- Si estás interesado en conocer al ganador del Premio Mayor del Sorteo Superior en la Lotería Nacional porque tú compraste boleto y podrías serlo, quédate a leer TRIBUNA porque a continuación te compartiremos la lista COMPLETA de ganadores de hoy viernes 9 de enero de 2026. Como se sabe, este día se realiza el Sorteo Superior No. 2867 que conmemora los 53 años del Fovissste (Fondo de la Vivienda del Issste); aquí todos los detalles.
La información de la Lotería Nacional señala: "El Fovissste fue creado el 28 de diciembre de 1972 con el propósito de garantizar el acceso a una vivienda digna para las y los trabajadores del Estado. A lo largo de más de cinco décadas, se ha consolidado como un pilar de la política habitacional en México, impactando de manera positiva en el bienestar y la seguridad patrimonial de miles de familias. En este contexto conmemorativo, la Lotería Nacional realiza un sorteo especial como un acto de reconocimiento a la trayectoria, vocación social y aportación histórica del Fovissste al desarrollo del país. A través de esta emisión, la institución rinde homenaje a su labor permanente en favor del derecho a la vivienda y difunde su legado como una de las instituciones más relevantes del Estado mexicano".
LISTA COMPLETA DE GANADORES DEL SORTEO SUPERIOR NO. 2867
Premio Mayor: 17 millones de pesos
20808
Segundo premio: 1,440,000 pesos
En espera de resultados
Tercer premio: 275,000 pesos
50578
Cuarto premio: 275,000 pesos
En espera de resultados
Quinto premio: 275,000 pesos
En espera de resultados
Sexto premio: 275,000 pesos
En espera de resultados
Séptimo premio: 144,000 pesos
18104
Octavo premio: 144,000 pesos
En espera de resultados
Noveno premio: 144,000 pesos
En espera de resultados
Décimo premio: 144,000 pesos
En espera de resultados
Decimoprimer premio: 90,000 pesos
En espera de resultados
Decimosegundo premio: 90,000 pesos
En espera de resultados
Decimotercer premio: 90,000 pesos
En espera de resultados
Decimocuarto premio: 90,000 pesos
En espera de resultados
Decimoquinto premio: 90,000 pesos
En espera de resultados
Decimosexto premio: 90,000 pesos
En espera de resultados
Decimoséptimo premio: 90,000 pesos
En espera de resultados
Decimoctavo premio: 90,000 pesos
En espera de resultados
Decimonoveno premio: 90,000 pesos
En espera de resultados
Vigésimo premio: 90,000 pesos
En espera de resultados
Fuente: Tribuna del Yaqui