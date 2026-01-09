¡Precaución! Metro CDMX cierra la Línea B este fin de semana: Estaciones afectadas y alternativas

Ciudad de México.- ¿Usas el transporte público durante el fin de semana? Si la respuesta es afirmativa, más vale que tomes precauciones, pues el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México (CDMX) informó sobre un cierre temporal en seis estaciones de la Línea B, una de las rutas que conecta el norte y el oriente del Valle de México, como parte de trabajos de mantenimiento y reforzamiento en su infraestructura elevada.

La suspensión del servicio se realizará durante el sábado 10 y domingo 11 de enero de 2026, por lo que las autoridades exhortaron a los usuarios a tomar previsiones y considerar rutas alternas para evitar contratiempos en sus traslados.

Estaciones de la Línea B que permanecerán cerradas

De acuerdo con información oficial del STC Metro, la estaciones que no brindarán servicio durante ambos días son:

San Lázaro

Flores Magón

Romero Rubio

Oceanía

Deportivo Oceanía

Bosque de Aragón

Estas estaciones reanudarán operaciones normales a partir del lunes 12 de enero, una vez concluidos los trabajos.

¿En qué tramos operará con normalidad la Línea B del Metro?

Por otra parte, según lo informado por el director del Metro CDMX, Adrián Rubalcava, durante el fin de semana el servicio de la Línea B funcionará únicamente en dos secciones:

Buenavista a Morelos

Ciudad Azteca a Villa de Aragón

En el tramo intermedio no habrá circulación de trenes debido a las labores programadas.

Transporte alternativo durante el cierre

Para reducir las afectaciones a los usuarios, el Metro implementará un servicio alternativo con unidades de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) en el tramo que va de Morelos a Villa de Aragón.

Este apoyo estará disponible durante todo el horario habitual de operación:

Sábado: de 6:00 a 24:00 horas

Domingo: de 7:00 a 24:00 horas

Las autoridades recomendaron considerar tiempos extra de traslado, especialmente en horas pico.

¿Por qué cerrarán las estaciones de la Línea B?

El cierre forma parte de una serie de trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo, así como de acciones para reforzar la seguridad estructural del tramo elevado de la Línea B. Durante el fin de semana se realizará el colado de cuatro trabes, con el objetivo de dar mayor rigidez al cajón de vías en los tramos:

Oceanía a Romero Rubio

Romero Rubio a Flores Magón

Estas labores requieren suspender el paso de trenes para permitir el fraguado adecuado del concreto, principalmente durante la madrugada del sábado.

Además de la colocación de nuevas trabes, el Metro realizará la sustitución de durmientes de madera por elementos sintéticos, con un total de 125 piezas nuevas, en una sección ubicada entre Oceanía y Deportivo Oceanía. Este tipo de trabajos buscan prolongar la vida útil de la infraestructura y mejorar las condiciones de seguridad para los usuarios de una de las líneas con mayor afluencia del sistema.

