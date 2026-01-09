Ciudad de México.- La cuesta de enero es una situación compleja para muchos ciudadanos del país, ya que esto lo que puede provocar son deudas y frustración; para ello, en la 'Revista del Consumidor', en su edición de enero, y Profeco ofrecen algunos consejos prácticos para mejorar tus finanzas este 2026.

La revista presenta un artículo llamado 'Cuesta arriba, gasto abajo', donde se refiere al total de deudas acumuladas en el mes de diciembre, que viene acompañado con el aumento de precios del presente año. "Al usar la tarjeta de crédito como si fuera un ingreso adicional o al abusar de las compras a meses sin intereses sin una planificación adecuada; esto implica tener menos dinero disponible, ya que se deben cubrir mensualidades fijas o pagos con interés", mencionan.

Profeco: Recomendaciones para superar la cuesta de enero y evitar sobreendeudamiento

Para tener un consumo consciente que se basa en darle valor a cada peso que gastas, a continuación te mostramos algunos consejos para mejorar tus hábitos financieros:

Planear tus compras , crear una lista y tener un presupuesto para evitar gastos innecesarios.

, crear una lista y tener un presupuesto para evitar gastos innecesarios. Ajusta tus gastos a tu ingreso ; esto te permitirá tener estabilidad y vivir dentro de tus posibilidades.

; esto te permitirá tener estabilidad y vivir dentro de tus posibilidades. Ten un fondo de ahorro ; esto ayudará a cubrir imprevistos en vez de endeudarte.

; esto ayudará a cubrir imprevistos en vez de endeudarte. Comparar precios y calidad ; esto ayudará a elegir la mejor opción en tus compras.

; esto ayudará a elegir la mejor opción en tus compras. Prioriza lo necesario , cubre las necesidades básicas primero.

, cubre las necesidades básicas primero. Usa el crédito con responsabilidad ; no es dinero extra, utilízalo solo cuando es necesario.

; no es dinero extra, utilízalo solo cuando es necesario. Evita compras compulsivas ; primero pregúntate si lo necesitas.

; primero pregúntate si lo necesitas. Revisa tus deudas y liquídalas lo antes posible .

. Fortalece tu educación financiera.

"Alcanzar una vida económica ordenada es posible con pequeños cambios en la forma de administrar el dinero", señaló la 'Revista del Consumidor'. Es importante que recuerdes evitar seguir comprando sin hacer un balance para que este 2026 tengas una mejor relación con tu dinero.

A través del ?? Teléfono del Consumidor pueden recibir asesoría, orientación o interponer una queja o denuncia.



uD83CuDFB6 (555) 5 6 8 8 7 22 uD83CuDFB6 y para el interior de la República 800 4688 722. pic.twitter.com/PDXL4AvlF6 — Iván Escalante (@ivan_escalante) January 9, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui / Profeco