Se SUSPENDE la Fase 1 de Contingencia Ambiental; ¿cómo aplica el Hoy No Circula este sábado 10 de ENERO?

Ciudad de México.- La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) informó que se suspende la Contingencia Ambiental Atmosférica por ozono y sus medidas a partir de las 18:00 horas del día de este viernes 9 de enero de 2026, por lo que te contamos cómo se aplicará el Hoy No Circula de este sábado 10 de enero.

Según lo informado por la CAMe, la suspensión se debe a la evolución de las condiciones meteorológicas para el Valle de México que mejoraron por la disminución de la estabilidad atmosférica y el incremento del viento a partir de las 16:00 horas, lo que ayudó a reducir los niveles de ozono de forma continua, registrando a las 18:00 horas concentraciones horarias dentro de norma.

El boletín oficial indica: "La Comisión Ambiental de la Megalópolis, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y las autoridades ambientales de la Ciudad de México y del Estado de México, estarán atentas a la evolución de la calidad del aire y a las condiciones meteorológicas. Agradecen a la población el seguimiento de las recomendaciones para la protección de la salud y de reducción de emisiones".

SE SUSPENDE LA CONTINGENCIA AMBIENTAL ATMOSFÉRICA POR OZONO EN LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MÉXICO (ZMVM)



Más información: https://t.co/HQIRchYvvm pic.twitter.com/IDDLqQK3mp — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) January 10, 2026

¿Cómo aplica el Hoy No Circula este sábado 10 de enero de 2026?

La CAMe informó que mañana sábado 10 de enero, el programa Hoy No Circula operará de manera normal.

Por lo que, según el calendario oficial, no podrán circular:

Vehículos con holograma 1 y placas terminadas en número par (0, 2, 4, 6, 8).

Autos con holograma 2, sin importar la terminación de la placa.

Vehículos con placas foráneas, sin importar holograma ni terminación.

Hay que recordar que las restricciones antes mencionadas van a comenzar desde las 05:00 horas hasta las 22:00 horas, que cambia los domingos y es diferente a los de entre semana, en la Zona Metropolitana del Valle de México, además de que puede verse afectada por doble contingencia y es importante conocer el cambio.

Multas por no respetar las medidas del Hoy No Circula

El incumplimiento de esta norma puede representar un golpe significativo para el bolsillo de los conductores. La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX), a través de sus agentes de Tránsito, aplica sanciones a quienes no respeten el programa. La multa oscila entre 20 y 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA), lo que equivale a varios cientos de pesos. Por ello, respetar las disposiciones no solo evita retrasos y corajes en el trayecto, sino que también protege la economía familiar.

#ÚltimaHora | uD83DuDEA8uD83DuDCA8 Comisión Ambiental de la Megalópolis suspende la contingencia ambiental en la Zona Metropolitana del Valle de México y queda suspendido el "Hoy no circula".#FórmulaNoticias con @JoseCardenas1 pic.twitter.com/j92lQ60BCF — Grupo Fórmula (@Radio_Formula) January 10, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui