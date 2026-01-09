Sheinbaum responde a amenaza de Trump de intervenir contra cárteles: Esto y más en el Tribuna Top 3 México

Ciudad Obregón, Sonora.- Si te perdiste de las últimas noticias dentro del territorio mexicano, quédate a revisar el Tribuna Top 3 México. En este resumen informativo te enterarás de los hechos ocurridos a nivel nacional en las últimas horas. En la edición de hoy viernes 9 de enero de 2026, conoce la respuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum hacia la amenaza de Donald Trump sobre intervenir contra los cárteles mexicanos.

Morena se deslinda de vocera que apoya al narco

Adriana Marín, colaboradora de Morena en el Congreso de la Ciudad de México, mencionó recientemente en un debate que "el narcotráfico es uno de los principales empleadores en el país", por su parte el grupo parlamentario morenista se pronunció públicamente comunicando que esta opinión no representa al partido.

Explota departamento en la colonia Paseos de Taxqueña

El día de hoy se registró una fuerte explosión debido a una acumulación de gas en un departamento de la colonia Paseos de Taxqueña, en la alcaldía Coyoacán en la CDMX; según autoridades, hubo al menos 5 heridos. Debido a la magnitud de la explosión, se evacuó a todos los habitantes del edificio.

Sheinbaum reacciona a amenaza de Trump de intervenir contra cárteles

Luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declarara que piensa "atacar por tierra a los cárteles", la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que "es parte de su manera de comunicar" y buscará estrechar la comunicación y colaboración con Estados Unidos.

Fuente: Tribuna del Yaqui