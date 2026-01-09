Sheinbaum responde a nuevas AMENAZAS de Trump sobre atacar CÁRTELES por tierra; esto dijo

Acapulco, Guerrero.- La primera presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, encabeza su tradicional conferencia 'Mañanera del Pueblo', desde el Puerto de Acapulco, en el estado de Guerrero. Este viernes 9 de enero de 2026, la mandataria respondió a la recientes declaraciones de su homólogo estadounidense Donald Trump, quien advirtió el día de ayer que, tras atacar Venezuela, ahora iría contra los cárteles de droga que, en sus palabras, "controlan México".

Responde la presidenta Claudia Sheinbaum ante las declaraciones del presidente de EU Donald Trump quien afirma que empezaría a atacar por tierra a los cárteles de la droga. pic.twitter.com/GUWbu9y6t9 — JorgeArmandoRocha (@JorgeArmandoR_) January 9, 2026

Ante esto, la primera presidenta de México señaló que su Gobierno buscará estrechar la relación con la administración de Trump. Apuntó que ya solicitó al titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Juan Ramón de la Fuente, buscar a autoridades de Estados Unidos (EU) para hablar de la situación. Recordó que, en varias ocasiones, el Gobierno de EU ha reconocido el buen trabajo que ha hecho México en materia de seguridad.

Vamos a estrechar la comunicación, por eso le pedí al secretario Juan Ramón de la Fuente, si es posible, pudiera verse con el Secretario del Departamento de Estado [de EU]. Hace dos o tres días, el propio secretario Marco Rubio habló de la buena coordinación en materia de Seguridad que hay con México; lo han señalado en varias ocasiones; está el grupo de trabajo que tenemos constantemente. Entonces [se buscará] estrechar más la relación", dijo la primera presidenta.

En el marco de lo que hemos venido trabajando, estrechar más la comunicación", reiteró.

¿Qué dijo Donald Trump?

Este jueves 8 de enero de 2026, a seis días del ataque que a Venezuela, el mandatario afirmó que su Gobierno iniciará ataques por tierra contra organizaciones del narcotráfico, al asegurar que los cárteles "están controlando México". Las declaraciones fueron realizadas durante una entrevista con Fox News, como parte de su estrategia para frenar el tráfico de drogas, en especial del fentanilo, hacia territorio estadounidense.

Según el mandatario, su administración ha logrado reducir el ingreso de estupefacientes por vía marítima, aunque volvió a sostener cifras elevadas de muertes relacionadas con drogas sin presentar evidencia que las respalde. En ese mismo espacio, Trump sostuvo que no necesita del derecho internacional para actuar fuera de sus fronteras y que el único límite a su poder es su "propia moralidad".

Fuente: Tribuna del Yaqui