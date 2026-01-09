¡Ten cuidado! Alertan ESTAFA de falso bono del programa Mujer Bienestar 2026 en Edomex

Ciudad de México.- El programa Mujeres con Bienestar es una de las iniciativas más importantes del Estado de México, ya que mejora la calidad de vida de más de 650 mil mujeres mexicanas beneficiarias; sin embargo, esto lo vuelve un blanco para los estafadores y así comenzar con el robo de datos.

Las redes sociales son el principal canal de difusión de información engañosa relacionada con programas sociales. En días recientes comenzó a circular una imagen que anuncia un 'Bono Mujer Bienestar 2026', con la promesa de un apoyo económico acompañado de un enlace para realizar el registro con tus datos personales.

¡Ten cuidado con los mensajes falsos! Alertan estafa por el falso Bono Mujer Bienestar 2026

Tal convocatoria no existe y ha sido identificada como intento de estafa, pese a que parecía verídica por el uso de colores institucionales y tipografía que es utilizada por la Secretaría del Bienestar Edomex. Los programas sociales legítimos únicamente difunden información a través de sitios con terminación .gob.mx, redes verificadas y comunicados institucionales.

Riesgos de la ciudadanía al interactuar con los enlaces difundidos:

Robo de datos personales: Nombre, domicilio, teléfono e incluso copia de identificaciones oficiales

Nombre, domicilio, teléfono e incluso copia de identificaciones oficiales Fraude financiero: Algunos roban tu información bancaria

Algunos roban tu información bancaria Suplantación de identidad: Trámites o actividades ilícitas

Las autoridades subrayan que ningún programa social solicita información sensible a través de enlaces enviados por redes sociales, ni mediante códigos QR difundidos fuera de los canales oficiales.

Para evitar caer en engaños, se recomienda:

Consultar información únicamente en canales oficiales del gobierno del Estado de México

únicamente en No compartir ningún tipo de dato persona l en los enlaces recibidos por alguna red social

l en los enlaces recibidos por alguna red social Verificar que las convocatorias o registros se realicen en sitios con dominio .gob.mx

Cabe recordar que durante enero 2026 no hay pago de Mujeres con Bienestar, pues el pago del bimestre será depositado hasta febrero. Autoridades recomiendan revisar los canales oficiales del programa y verificar su saldo a través de la aplicación móvil o por WhatsApp.

Fuente: Tribuna del Yaqui