Tráfico en CDMX: Se espera caos por marchas y bloqueos este 9 de enero en la capital

Ciudad de México.– Se espera tráfico en la CDMX para este 9 de enero, debido a las diferentes marchas, bloqueos y movilizaciones programadas durante el día en la capital, sobre todo en las alcaldías Cuauhtémoc y Iztapalapa. Por ello, las autoridades de la Ciudad de México piden a los automovilistas tomar las precauciones necesarias para no quedar varados en los embotellamientos, así como utilizar alternativas.

Esta mañana, a las 07:30 horas, en la alcaldía Cuauhtémoc se concentrarán integrantes del colectivo Lirios Buscadores de Izcalli en la Estación Buenavista del Metro (Línea B) del Sistema de Transporte Colectivo Metro, Eje 1 Norte Mosqueta y Av. Insurgentes Norte, Col. Buenavista. Abordarán transporte para concluir con la brigada de búsqueda generalizada de personas desaparecidas en la región del Valle de Cuautitlán-Teoloyucan.

De igual forma, un poco más tarde, en punto de las 09:30 horas, en la alcaldía Cuauhtémoc se reunirán miembros del colectivo Resistencia y Defensa Animal en el Edificio de Gobierno, Plaza de la Constitución No. 2, Col. Centro Histórico, en rechazo al operativo de rescate de perros realizado el día 7 de enero, así como al desalojo del predio ubicado en la Carretera México–Toluca, kilómetro 17.5, en la alcaldía Cuajimalpa, donde operaba el Refugio Franciscano, y para exigir a las autoridades competentes la revolución de dichos animales.

Tráfico en CDMX hoy 9 de enero

De hecho, alrededor de las 09:00 horas, en la alcaldía Iztapalapa, integrantes de la colectiva Somos Ellas se verán en los Juzgados de Control del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, Av. Reforma No. 50, Col. Lomas de San Lorenzo. Realizarán un acompañamiento para respaldar a una víctima de violación y exigir que el presunto agresor sea debidamente investigado y vinculado a proceso conforme a derecho, así como para rechazar cualquier creencia religiosa que sea utilizada como pretexto para cometer o justificar este delito.

Tránsito favorable en ambas circulaciones de Calzada de Tlalpan desde Eje 4 Sur Xola hasta Cumbres de Maltrata. #MovilidadCDMX #C5OjosDeLaCDMX #OjosDeLaCiudad pic.twitter.com/lPqdm7EUjB — C5 CDMX (@C5_CDMX) January 9, 2026

Finalmente, a las 12:00 horas, en la alcaldía Cuauhtémoc se concentrarán integrantes de la colectiva Hijas de la Cannabis en la Plaza Tlaxcoaque, Diagonal 20 de Noviembre y Tlaxcoaque, Col. Centro. Evento político-cultural Street Rave 4:20, orientado a la promoción y fortalecimiento de más espacios seguros, inclusivos y culturales para mujeres usuarias de cannabis, desde una perspectiva de género y derechos.

