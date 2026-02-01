Clima HOY domingo 1 de febrero de 2026 en la NOCHE: Se alerta por LLUVIAS FUERTES y FRÍO en estas regiones

Ciudad de México.- Para esta noche de domingo 1 de febrero de 2026 se esperan lluvias fuertes, así como bajas temperaturas en diversas regiones del país por motivo del frente frío número 32, así que si tienes planes para estar en el exterior o salir, es mejor que consultes el pronóstico del clima completo. A continuación, el reporte detallado de las condiciones climatológicas a partir de las 20:00 horas de hoy y durante las primeras horas del lunes 2 de febrero. Esta información corresponde al más reciente informe emitido por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), por lo que se recomienda mantenerse atento a los avisos oficiales.

De acuerdo con Conagua, para esta noche de domingo 1 de febrero, el frente frío número 32 mantendrá el ambiente frío a muy frío con bancos de niebla en zonas del norte, centro y oriente del territorio nacional; a su vez, esto da continuidad al llamado evento 'Norte'. Además, para hoy en la noche se esperan lluvias fuertes, así como el ingreso de humedad del océano Pacífico que ocasionará la probabilidad de lluvias puntuales fuertes. Aquí el reporte detallado.

Consulta el #PronósticoDelTiempo para esta noche y el sábado en #México, así como los fenómenos #Meteorológicos que actualmente se encuentran en nuestro país en https://t.co/3ARiBFtGu0… pic.twitter.com/vAlGOZGeRp — CONAGUA Clima (@conagua_clima) February 2, 2026

¿Dónde lloverá este domingo 1 de febrero de 2026 en la noche?

Lluvias fuertes en:

Oaxaca

Veracruz (Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca)

Chubascos en Hidalgo (Sierra Alta, Huasteca, Sierra de Tenango y Valle de Tulancingo)

Puebla (Sierra Norte, Sierra Nororiental, Valle Serdán y Tehuacán-Sierra Negra)

Tabasco

Chiapas

Veracruz (Huasteca Alta, Huasteca Baja, Totonaca, Nautla, Capital y Las Montañas)

Lluvias aisladas en:

Tamaulipas

San Luis Potosí

Jalisco

Michoacán

Estado de México

Probabilidad de lluvias puntuales fuertes en:

Guerrero

Lluvias aisladas en:

Sinaloa

Nayarit

Colima

Ciudad de México

Morelos

Tlaxcala

Dichas lluvias estarán acompañadas con descargas eléctricas.

¿Cuál es el pronóstico de lluvias para mañana lunes 2 de febrero de 2026?

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Michoacán, Tamaulipas, Veracruz (Huasteca Alta, Huasteca Baja, Capital y Montañas), Puebla (Valle Serdán y Tehuacán-Sierra Negra), Guerrero y Oaxaca.

Michoacán, Tamaulipas, Veracruz (Huasteca Alta, Huasteca Baja, Capital y Montañas), Puebla (Valle Serdán y Tehuacán-Sierra Negra), Guerrero y Oaxaca. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Nayarit, Jalisco, Hidalgo, Estado de México, Puebla (Sierra Norte y Sierra Nororiental), Chiapas, Yucatán y Quintana Roo.

Desde el #SMNmx monitoreamos los acumulados de #Lluvia, así como las #Temperaturas máximas y mínimas que se presentan diariamente en el país.



Consulta los registros aquí.?? https://t.co/w7KUYjL6dS pic.twitter.com/DqPHFyK3sr — CONAGUA Clima (@conagua_clima) February 1, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui / Conagua