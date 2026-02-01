CLIMA México HOY 1 de febrero: Frente Frío 32 mantendrá heladas y lluvias este domingo

Ciudad de México.- El clima en México presenta contrastes importantes este domingo 1 de febrero de 2026, por lo que es clave mantenerse informado antes de salir de casa. Mientras algunas regiones enfrentarán temperaturas gélidas, heladas y fuertes rachas de viento, otras registrarán lluvias intensas o ambiente caluroso. Para que tomes las precauciones necesarias, aquí te compartimos el reporte del tiempo completo. ¡Toma nota!

Así será el clima en México este domingo

De acuerdo con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), una masa de aire ártico asociada al Frente Frío número 32 continúa influyendo sobre gran parte del territorio nacional, provocando condiciones de frío extremo, lluvias significativas y un evento de 'Norte' en distintas regiones del país.

Así será el clima en México este domingo. Foto: Conagua

Durante este domingo, la masa de aire ártico mantendrá un ambiente muy frío a gélido en amplias zonas del norte, centro y oriente de México, con presencia de heladas durante la mañana. En regiones de alta montaña, como las cimas del Popocatépetl, Iztaccíhuatl, Pico de Orizaba y Cofre de Perote, existe la posibilidad de caída de nieve o aguanieve. Además, el evento de 'Norte' continuará activo en la península de Yucatán, con rachas de viento que pueden alcanzar entre 40 y 60 kilómetros por hora.

A estas condiciones se suma un canal de baja presión sobre las costas de Veracruz y el sureste del país, así como la entrada de humedad del océano Pacífico, factores que favorecerán lluvias y viento intenso en varias entidades.

Pronóstico de lluvias para hoy

Las lluvias más intensas se concentrarán en Veracruz, Guerrero y Oaxaca, donde se esperan precipitaciones puntuales fuertes. En estados como Jalisco, Colima, Michoacán, Hidalgo, Puebla, Tabasco y Chiapas, se prevén chubascos de menor intensidad, mientras que en entidades del noreste, centro y la península de Yucatán podrían presentarse lluvias aisladas. Estas precipitaciones podrían ocasionar incremento en niveles de ríos y arroyos, además de encharcamientos, deslaves e inundaciones en zonas vulnerables. También se advierte que los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en carreteras.

Pronóstico de temperaturas en México

En contraste con el frío extremo, algunas regiones del país registrarán temperaturas elevadas. Michoacán alcanzará valores máximos de entre 35 y 40°C, mientras que entidades del noroeste, occidente y zonas costeras del sur, como Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, tendrán temperaturas de 30 a 35°C.

Por otro lado, las temperaturas mínimas serán severas en zonas serranas del norte y centro del país. En Chihuahua, Coahuila y Nuevo León, los termómetros podrían descender hasta -15°C, mientras que en entidades como Zacatecas, San Luis Potosí, Estado de México, Puebla y Veracruz se esperan heladas con valores cercanos a los cero grados. Estas condiciones pueden generar congelamiento de la carpeta asfáltica y afectar la movilidad.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)