Lista COMPLETA de GANADORES Sorteo Zodiaco No. 1733 de Lotería Nacional, HOY domingo 1 de FEBRERO

Ciudad de México.- Hoy es domingo de Sorteo Zodiaco en la Lotería Nacional y si tú, al igual que millones de mexicanos, estás concursando, TRIBUNA trae para ti la lista completa de ganadores de este 1 de febrero de 2026. Hoy se celebra el Sorteo Zodiaco No. 1733, que hace alusión a la celebración de los 50 años de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco). Aquí todos los detalles.
Para esta edición del Sorteo Zodiaco No. 1733 se emitieron 120 mil boletos, cuyos números van del 00000 al 9999, por cada uno de los 12 signos del zodiaco, y se juega en una serie; aquí los resultados. Hay que recordar que el próximo domingo 8 de febrero de 2026 se realizará el Sorteo Zodiaco número 1734.
"En el marco de su 50 aniversario, la Profeco recibió un reconocimiento especial de la Lotería Nacional con el billete del Sorteo Zodiaco No. 1733, que destaca su papel como pilar de la democracia económica y garante de los derechos de las personas consumidoras en México", señala el boletín de la Lotería Nacional.
La directora general de Lotería Nacional, Olivia Salomón, resaltó que esta conmemoración refleja la política pública del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, centrada en la defensa de la economía familiar y en mercados justos y transparentes. Subrayó que la Profeco es hoy una institución cercana, proactiva y sensible, consciente de que detrás de cada queja hay una familia y un ingreso que proteger.
GANADORES del Sorteo Zodiaco No. 1733 de hoy 1 de febrero de 2026
Premio Mayor: 7 millones de pesos
GEMINIS 5175
Segundo premio: 1,100,000 pesos
GEMINIS 9584
Tercer premio: 1,100,000 pesos
En espera de resultados
Cuarto premio: 176,000 pesos
GEMINIS 3920
Quinto premio: 176,000 pesos
En espera de resultados
Sexto premio: 88,000 pesos
En espera de resultados
Séptimo premio: 88,000 pesos
En espera de resultados
Octavo premio: 61,600 pesos
En espera de resultados
Noveno premio: 61,600 pesos
En espera de resultados
Décimo premio: 52,800 pesos
En espera de resultados
Decimoprimero premio: 52,800 pesos
En espera de resultados
Decimosegundo premio: 44,000 pesos
ARIES 1967
Decimotercer premio: 44,000 pesos
ARIES 8743
Decimocuarto premio: 44,000 pesos
En espera de resultados
Decimoquinto premio: 35,200 pesos
PISCIS 9031
Decimosexto premio: 35,200 pesos
En espera de resultados
Decimoséptimo premio: 35,200 pesos
En espera de resultados
Decimoctavo premio: 26,400 pesos
ARIES 2917
Decimonoveno premio: 26,400 pesos
En espera de resultados
Vigésimo premio: 26,400 pesos
En espera de resultados
Vigésimo primer premio: 26,400 pesos
En espera de resultados
Fuente: Tribuna del Yaqui