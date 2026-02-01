Lista COMPLETA de GANADORES Sorteo Zodiaco No. 1733 de Lotería Nacional, HOY domingo 1 de FEBRERO

Ciudad de México.- Hoy es domingo de Sorteo Zodiaco en la Lotería Nacional y si tú, al igual que millones de mexicanos, estás concursando, TRIBUNA trae para ti la lista completa de ganadores de este 1 de febrero de 2026. Hoy se celebra el Sorteo Zodiaco No. 1733, que hace alusión a la celebración de los 50 años de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco). Aquí todos los detalles.

Para esta edición del Sorteo Zodiaco No. 1733 se emitieron 120 mil boletos, cuyos números van del 00000 al 9999, por cada uno de los 12 signos del zodiaco, y se juega en una serie; aquí los resultados. Hay que recordar que el próximo domingo 8 de febrero de 2026 se realizará el Sorteo Zodiaco número 1734.

"En el marco de su 50 aniversario, la Profeco recibió un reconocimiento especial de la Lotería Nacional con el billete del Sorteo Zodiaco No. 1733, que destaca su papel como pilar de la democracia económica y garante de los derechos de las personas consumidoras en México", señala el boletín de la Lotería Nacional.

La directora general de Lotería Nacional, Olivia Salomón, resaltó que esta conmemoración refleja la política pública del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, centrada en la defensa de la economía familiar y en mercados justos y transparentes. Subrayó que la Profeco es hoy una institución cercana, proactiva y sensible, consciente de que detrás de cada queja hay una familia y un ingreso que proteger.

GANADORES del Sorteo Zodiaco No. 1733 de hoy 1 de febrero de 2026

Premio Mayor: 7 millones de pesos

GEMINIS 5175

Segundo premio: 1,100,000 pesos

GEMINIS 9584

Tercer premio: 1,100,000 pesos

En espera de resultados

Cuarto premio: 176,000 pesos

GEMINIS 3920

Quinto premio: 176,000 pesos

En espera de resultados

Sexto premio: 88,000 pesos

En espera de resultados

Séptimo premio: 88,000 pesos

En espera de resultados

Octavo premio: 61,600 pesos

En espera de resultados

Noveno premio: 61,600 pesos

En espera de resultados

Décimo premio: 52,800 pesos

En espera de resultados

Decimoprimero premio: 52,800 pesos

En espera de resultados

Decimosegundo premio: 44,000 pesos

ARIES 1967

Decimotercer premio: 44,000 pesos

ARIES 8743

Decimocuarto premio: 44,000 pesos

En espera de resultados

Decimoquinto premio: 35,200 pesos

PISCIS 9031

Decimosexto premio: 35,200 pesos

En espera de resultados

Decimoséptimo premio: 35,200 pesos

En espera de resultados

Decimoctavo premio: 26,400 pesos

ARIES 2917

Decimonoveno premio: 26,400 pesos

En espera de resultados

Vigésimo premio: 26,400 pesos

En espera de resultados

Vigésimo primer premio: 26,400 pesos

En espera de resultados

