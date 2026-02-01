Sheinbaum responde a Trump: México enviará ayuda humanitaria a Cuba; buscan cómo seguir enviando petróleo

Guaymas, Sonora.- Desde Sonora, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo respondió a Donald Trump, presidente de Estados Unidos, y afirmó que México enviará ayuda humanitaria a Cuba en lo que pueden resolver cómo seguir enviando petróleo. Entre estos apoyos se encuentran alimentos con el fin de evitar una crisis.

Ante las declaraciones de Trump sobre que le pidió expresamente a Sheinbaum parar de enviar petróleo a Cuba, la mandataria negó que en la conversación con el presidente de Estados Unidos se tocara el tema. Ayer sábado 31 de enero en la noche, Trump afirmó que le había pedido que dejara de apoyar a Cuba. "La presidenta de México fue muy buena. Le dije: 'Mira, no queremos que envíes petróleo allí (a Cuba)', y ella no está enviando nada", afirmó Trump.

#Nacional | Claudia Sheinbaum habla sobre el envío de ayuda humanitaria a Cuba, esto luego de que Trump expresara que le pidió a la mandataria que no enviara petróleo allí uD83DuDDE3?uD83CuDF0E pic.twitter.com/gavVaC8XlD — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) February 1, 2026

Desde Guaymas, Sonora, donde se encuentra de visita para conocer los avances en la modernización del Puerto de Guaymas, Sheinbaum dio a conocer la ayuda que se piensa enviar.

Esta semana estamos planeando una ayuda humanitaria a Cuba; es una ayuda que va a hacer la Secretaría de Marina de alimentación y otros productos en lo que resolvemos de manera diplomática todo lo que tenga que ver con el envío de petróleo".

La presidenta dijo que quienes sí tuvieron una conversación al respecto del tema del petróleo fueron el canciller Juan Ramón de la Fuente y el secretario de Estado, Marco Rubio. Cabe señalar que el pasado jueves, Trump firmó una orden ejecutiva para imponer aranceles a los países que suministren petróleo a Cuba, entre ellos México. El viernes pasado, Sheinbaum Pardo afirmó que se busca ayudar a Cuba sin poner en riesgo a México ante las amenazas de aranceles. "Tampoco queremos poner en riesgo a nuestro país en términos de los aranceles", expresó.

"Estados Unidos está enviando, por ejemplo, ayuda humanitaria a la Isla, alimentación y otros insumos a la Isla, al pueblo cubano, y nosotros buscaremos la manera, sin poner en riesgo a México evidentemente, pero de buscar la solidaridad siempre con el pueblo cubano, y vamos a esperar a esta comunicación y conocer los alcances de este decreto", aseveró en la conferencia de prensa del pasado viernes.

Mexico’s President Claudia Sheinbaum is warning that Trump’s threat to impose additional tariffs on countries sending oil to Cuba could trigger a humanitarian crisis. She also said Mexico will continue to offer Cuba humanitarian support. pic.twitter.com/gbzxc6QKGq — Belly of the Beast (@bellybeastcuba) January 31, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui