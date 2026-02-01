Tráfico en CDMX: Se espera caos por marchas y bloqueos este 1 de febrero en la capital

Ciudad de México.- Se espera tráfico en la CDMX para este 1 de febrero, debido a las diferentes marchas, bloqueos y movilizaciones programadas durante el día en la capital, sobre todo en las alcaldías Cuauhtémoc y Venustiano Carranza. Por ello, las autoridades de la Ciudad de México piden a los automovilistas tomar las precauciones necesarias para no quedar varados en los embotellamientos, así como utilizar rutas alternas.

De hecho, a las 10:00 horas, en la alcaldía Benito Juárez, sucederá la primera concentración del día por parte del Congreso Nacional Indígena (CNI), en el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, Av. México Coyoacán No. 343, Col. Xoco. Sostendrán una reunión para construir juntos El Común en la Ciudad de México; demanda organización, resistencia y rebeldía, la 6ª Declaración de la Selva Lacandona y la Declaración por la Vida.

De la misma forma, en punto de las 11:00 horas, en la alcaldía Coyoacán, se reunirán miembros de la Asamblea Vecinal contra las Mega Construcciones, Tlalpan-Coyoacán, en el Estadio Banorte (bajo puente), Calz. de Tlalpan No. 3465, Col. Santa Úrsula Coapa. Asamblea informativa contra el Despojo Mundialista, orientada a visibilizar y denunciar las afectaciones que el Mundial de Fútbol 2026 ha generado en las colonias aledañas al estadio.

Tráfico en CDMX hoy 1 de febrero

Por su parte, alrededor de las 11:00 horas, en las alcaldías Cuauhtémoc y Venustiano Carranza, los integrantes del partido Movimiento de Regeneración Nacional, en Plaza Tlaxcoaque y en la colonia 20 de Noviembre. Jornada Estatal en Defensa de la Soberanía Nacional en la Ciudad de México, con la finalidad de alzar la voz y organizarse para defender la independencia, la dignidad y el derecho del pueblo a decidir su propio destino.

#TómaloEnCuenta uD83CuDF2B??? Se registra neblina sobre la carretera México-Cuernavaca, desde el km 39 hasta el km 42.#OjosDeLaCiudad #C5CorazónDeLaCDMX#MovilidadCDMX — C5 CDMX (@C5_CDMX) February 1, 2026

Finalmente, a las 12:00 horas, en la alcaldía Cuauhtémoc, se concentrarán las integrantes de la Colectiva Hijas de la Cannabis, en la Plaza Tlaxcoaque. Evento político-cultural, orientado a la promoción y fortalecimiento de más espacios seguros, inclusivos y culturales para mujeres usuarias de cannabis, desde una perspectiva de género y derechos. Es necesario destacar que se espera un aforo de aproximadamente 100 personas.

Fuente: Tribuna del Yaqui