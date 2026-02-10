Clima en México HOY: Alertan nuevo Frente Frío, LLUVIAS y nieve este martes 10 de febrero de 2026

Ciudad de México.- Antes de salir de casa este martes 10 de febrero de 2026, vale la pena revisar el pronóstico del tiempo. Las condiciones meteorológicas en México presentarán contrastes importantes a lo largo del día, con lluvias intensas en algunas regiones, ambiente frío en zonas serranas y un aumento gradual de las temperaturas en gran parte del país. Conoce aquí cómo evolucionará el clima hoy y toma precauciones.

Así será el clima en México este martes. Foto: Conagua

Así será el clima en México este martes 10 de febrero

De acuerdo con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), este martes 10 de febrero de 2026 estará marcado por la presencia de una vaguada en altura y una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera, sistemas que se desplazarán sobre Sonora y Chihuahua, interactuando con la humedad generada por la corriente en chorro subtropical.

La interacción de estos sistemas provocará ambiente frío a muy frío, rachas de viento fuertes, lluvias y chubascos en entidades del noroeste y norte del país, además de lluvias puntuales fuertes en Chihuahua. Durante la mañana, se mantendrán condiciones para la caída de nieve o aguanieve en zonas serranas de Sonora, Chihuahua, el norte de Sinaloa y Durango.

Hacia el final del día, la circulación ciclónica y la vaguada en altura se desplazarán hacia Texas, Estados Unidos (EU), dejando de afectar directamente al territorio mexicano. Sin embargo, otro factor a considerar será el ingreso de un nuevo Frente Frío, que comenzará a aproximarse a Baja California durante la tarde-noche, generando rachas de viento tanto en esa entidad como en el golfo de California.

En contraste, un anticiclón en niveles medios de la atmósfera mantendrá condiciones estables e incremento de las temperaturas vespertinas en buena parte del país. Además, prevalecerá viento de componente norte de 20 a 30 kilómetros por hora, con rachas de hasta 70 kilómetros por hora en el istmo y golfo de Tehuantepec.

Pronóstico de lluvias para HOY

Las precipitaciones más intensas se concentrarán en el norte del país. Se esperan chubascos con lluvias puntuales fuertes en Chihuahua, mientras que intervalos de chubascos se presentarán en Baja California, Sonora, Sinaloa, Durango, Coahuila y Oaxaca. Por su parte, lluvias aisladas se prevén en Guerrero, Veracruz, Chiapas y Quintana Roo.

Las lluvias podrían provocar incremento en niveles de ríos y arroyos, además de encharcamientos, deslaves e inundaciones en zonas vulnerables. También podrían formarse bancos de niebla que reduzcan la visibilidad en tramos carreteros y áreas urbanas.

Pronóstico de temperaturas en México

En cuanto a las temperaturas máximas, se pronostica ambiente muy caluroso con valores de 35 a 40°C en Nuevo León, Tamaulipas, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Morelos, el suroeste de Puebla, la costa e istmo de Oaxaca y el oeste de Chiapas. Además, se esperan temperaturas de 30 a 35°C en San Luis Potosí, Sinaloa, Nayarit, Querétaro, Hidalgo, Veracruz, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Para las temperaturas mínimas, el ambiente más frío se presentará en Baja California, con valores de -10 a -5°C y heladas. También se esperan mínimas de -5 a 0°C en zonas serranas de Sonora, el norte de Sinaloa, Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Michoacán, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca. En regiones serranas de Baja California Sur, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Jalisco, Ciudad de México, Morelos y Chiapas, las mínimas oscilarán entre 0 y 5 grados.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)