Ciudad de México.- El Gobierno de Sonora, a través de la Secretaría de Economía y Turismo (Setur), inauguró con gran éxito Casa Sonora en Punto México, esto con el objetivo de fortalecer la promoción turística, cultural y económica del estado y, asimismo, crear un espacio estratégico que busca posicionar a Sonora como un destino clave para el turismo nacional e internacional, destacando desde sus playas hasta el desierto, así como también proyectar completamente su identidad.

El gobernador Alfonso Durazo Montaño ha sido pieza clave en esta estrategia, ya que gracias a su trabajo y compromiso, Casa Sonora se consolida como una ventana permanente para mostrar lo mejor del estado, con el fin de generar nuevas oportunidades de promoción, atracción de visitantes y fortalecimiento de la economía local, al posicionar a Sonora como un destino de vanguardia, competitivo y con alto valor cultural.

Conquistando la capital: Gobierno de Sonora inaugura exitosamente Casa Sonora en Punto México

La secretaria de Turismo del Gobierno de México, Josefina Rodríguez Zamora, fue la encargada de encabezar esta gran inauguración, quien también destacó la relevancia de la historia y tradiciones de los pueblos mágicos de Sonora, la amplia oferta de eventos internacionales, su diversidad de ecosistemas turísticos beneficiando al medio ambiente y también el importante crecimiento turístico en el estado.

Roberto Gradillas Pineda, el secretario de Economía y Turismo del Estado de Sonora, destacó los principales atractivos turísticos que caracterizan esta región, destacando la riqueza gastronómica, las artesanías regionales como la talabartería, el bacanora como bebida emblemática, enfatizando la importancia de llevar a Punto México la esencia de la entidad, ofreciendo una mezcla inigualable de desierto, mar y cultura.

"El compromiso de nuestro gobernador Alfonso Durazo Montaño y la excelente colaboración de la secretaria de Turismo del Gobierno de México, Josefina Rodríguez, han permitido fortalecer el concepto de Casa Sonora a nivel nacional e internacional, consolidando nuestra identidad, promoviendo el turismo y el desarrollo económico de Sonora", señaló Gradillas Pineda.

El Gobierno de Sonora, a través de Setur, reafirma su compromiso por impulsar el turismo con la apertura de Casa Sonora en Punto México, que estará ubicada en la planta baja de la Secretaría de Turismo Federal, en Pdte. Masaryk y Hegel, en la Ciudad de México, también aseguran promover el talento local y fortalecer su presencia en espacios estratégicos de alcance nacional e internacional, consolidando a Sonora como un estado con identidad, historia y visión de futuro.

