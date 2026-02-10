Día de la Fuerza Aérea Mexicana: Efemérides de HOY 10 de FEBRERO, acontecimientos en México y el mundo

Ciudad de México.- El día 10 de febrero no solo es una fecha especial por ser el Día de la Fuerza Aérea Mexicana y el Día Mundial de las Legumbres; también es una fecha llena de acontecimientos que marcaron la historia de México y el mundo. Aquí te contamos.

Cada 10 de febrero desde el año de 1992, por decreto presidencial y debido a los sismos ocurridos en 1991, donde las fuerzas armadas del Gobierno de la República participaron apoyando a la población, se conmemora el Día de la Fuerza Aérea Mexicana. Entre sus funciones está velar por la paz y la seguridad del país, además de tener un papel sobresaliente en las misiones de rescate y la lucha contra la delincuencia.

Por su parte, con el éxito de la cosecha del año 2016, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) nombró el día 10 de febrero como el Día Mundial de las Legumbres. Más que una celebración gastronómica, este día da la oportunidad para sensibilizar la opinión pública sobre la importancia de las legumbres en los sistemas agroalimentarios.

Pero el 10 de febrero no solo conmemora los acontecimientos previamente mencionados, sino varios hechos históricos que han marcado a México y el mundo. Descubre las efemérides de un día como hoy:

1519 : En Cuba, Hernán Cortez y Pedro Alvarado parten hacia México con una expedición de 600 hombres bajo las órdenes de Diego Velázquez de Cuéllar, gobernador de Cuba.

1755 : Fallece el padre de la separación de poderes, Montesquieu.

1821 : Concluye la guerra entre realistas e insurgentes, con el abrazo fraternal de Iturbide y Guerrero en Acatempan, municipio de Guerrero.

1849 : El comandante Leonardo Márquez se pronuncia en Sierra Alta, Guanajuato, desconociendo el nombramiento de José Joaquín Herrera como presidente de la república y hace llamado a Santa Anna para ocupar el poder Ejecutivo. Márquez es derrotado al poco tiempo.

1854 : Fallece el expresidente de México José Joaquín Herrera.

1862 : Los países de Francia, España y el Reino Unido firman con el presidente mexicano Benito Juárez el Convenio de la Soledad, por lo que se suspende la acción militar de las tres potencias en México.

1867 : El mariscal Aquiles Bazaine le pide a Maximiliano que abdique y le ofrece conducirlo a Europa, por medio de una carta.

1867 : Porfirio Díaz rechaza la invitación a unirse al Imperio que le extiende Maximiliano por medio del señor Bournof.

1868 : Los restos mortales de Ignacio Comonfort son trasladados de San Miguel de Allende y son sepultados en el Panteón de San Fernando de la Ciudad de México.

1891 : Nace el aviador mexicano Juan Guillermo.

1912 : Villa lanza un confuso manifiesto donde acusa a Orozco de traición en Hidalgo del Parral.

1914 : Con el anuncio del presidente estadounidense Thomas Woodrow Wilson sobre el levantamiento del embargo de armas en México, Villa funda la Agencia Financiera y Comercial de la División del Norte, en Chihuahua.

1926 : Se promulga la Ley de Crédito Agrícola.

1926 : Nace Carmen Romano, primera dama mexicana.

1929 : Se funda la Escuela de Economía en la Ciudad de México.

1950 : Es fundado el Instituto Nacional de la Juventud Mexicana por iniciativa del presidente Miguel Alemán Valdés, con miras a integrar a jóvenes al partido.

¡Honor, valor y lealtad!



Este 10 de febrero 2026, la Fuerza Aérea Mexicana cumple 111 años de su creación, esta importante fuerza armada tiene como misión desarrollar las capacidades estratégicas, mediante la preparación de sus integrantes, considerándose los recursos humanos,… pic.twitter.com/tfCedQi8S7 — @Defensamx (@Defensamx1) February 4, 2026

1950 : Nace el político mexicano Luis Donaldo Colosio.

1953 : Nace la actriz mexicana Beatriz Moreno.

1971 : Nace Lorena Rojas , actriz mexicana.

1990 : El presidente Frederik de Klerk anuncia que el líder negro Nelson Mandela será liberado al día siguiente, en Sudáfrica.

1997 : Falleció Lourdes Guerrero, periodista mexicana.

1999 : Nace la piragüista mexicana Beatriz Briones.

2002 : Asesinan a Ramón Arellano Félix, exlíder de la organización criminal Cartel de Tijuana, en un enfrentamiento armado con la policía ministerial en Mazatlán, Sinaloa.

2006 : Muere Juan Soriano , el pintor y escultor jalisciense en la Ciudad de México.

Fuente: Tribuna del Yaqui