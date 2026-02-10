Protestas afuera del Senado por reforma de 40 horas; sindicatos señalan más horas y menos descanso

Ciudad de México. - Este martes 10 de febrero de 2026, como te hemos mantenido informado en nuestro portal de TRIBUNA, la reforma para reducir la jornada laboral en México de 48 a 40 horas semanales comenzó a discutirse en comisiones del Senado. Es importante destacar que, de aprobarse, su aplicación será gradual y paulatina, por lo que la jornada de 40 horas se completaría hasta el año 2030.

Protestas afuera del Senado

No obstante, como suele ocurrir en este tipo de procesos, existen sectores que no están de acuerdo. En esta ocasión se trata de diversos sindicatos, integrados por trabajadores de distintos rubros, quienes se manifestaron afuera del Senado en rechazo a la posible aprobación de la reforma de la jornada laboral de 40 horas. Entre sus principales reclamos señalan que no se garantizan dos días de descanso y consideran que se ampliaría el número de horas extras con una menor remuneración.

Frente Nacional Por Las 40 Horas

Por su parte, el Frente Nacional Por Las 40 Horas se pronunció hace unas horas a través de redes sociales mediante un comunicado, en el que señalaron que presuntamente los senadores se negaron a dialogar con sus integrantes y acusaron que dicha iniciativa no cuenta con consenso sindical. Asimismo, destacaron que les preocupa de manera particular que la propuesta sea aprobada en un fast track, ya que, aseguran, podría afectar a la clase trabajadora.

Frente Nacional Por Las 40 Horas

"Integrantes de este Frente tenían acceso a una charla con legisladores mientras se discutía la supuesta reducción de la jornada laboral, pero fueron rechazados por la mesa directiva cuando ya se encontraban dentro de la Cámara Alta", puntualiza el escrito, para posteriormente manifestar su inconformidad con la situación: "Este Frente se reserva nuevas acciones en contra de quienes han traicionado al sector obrero mexicano".

En lo que respecta al senador y coordinador de la bancada de Morena, Ignacio Mier Velazco, a inicios del mes había comentado que la razón para no incluir dos días de descanso se debía a que esta medida podría afectar a trabajadores de otras áreas. Precisamente ayer utilizó su perfil de Facebook para resaltar que "desde 1974, la jornada laboral en México no se había modificado en favor de las y los trabajadores".

Fuente: Tribuna del Yaqui