¿Quién es Saúl Monreal, hermano de Ricardo Monreal que busca ir por la gobernatura de Zacatecas?

Zacatecas.- Saúl Monreal Ávila, actual senador de la República y hermano del exaspirante presidencial Ricardo Monreal, se encuentra en el centro de la controversia política tras reafirmar sus intenciones de contender por la gubernatura de Zacatecas. Originario de Fresnillo y con una trayectoria que incluye haber sido diputado local y alcalde, así como integrante de las comisiones de Justicia, Derechos Humanos, Organismos Internacionales, Minería e Infraestructura Ferroviaria, el legislador ha sido descrito por su propio hermano como un "rebelde con causa".

El conflicto principal surge porque Morena ha implementado estatutos estrictos contra el nepotismo, los cuales prohíben que familiares directos de gobernantes en funciones busquen el mismo cargo de manera inmediata. Dado que David Monreal, también hermano de Saúl, es el actual gobernador de Zacatecas, la normativa interna lo inhabilita para las elecciones de 2027. Sin embargo, el senador sostiene que ningún reglamento interno debe estar por encima de lo que él llama "la voluntad del pueblo zacatecano".

Ante esta situación, figuras clave del movimiento, incluida la presidenta Claudia Sheinbaum, han expresado su desacuerdo con las aspiraciones del legislador: "No voy a entrar en debate con Saúl (Monreal). Yo no estoy de acuerdo, por eso envié la iniciativa y por eso se aprobó la iniciativa, en que la elección inmediata participen familiares de la persona que hoy es gobernador, presidente municipal o diputado o senador", expresó la mandataria. Saúl Monreal ha respondido que se mantiene "sereno pero firme", insinuando incluso que algunos grupos de poder dentro del partido intentan dejarlo fuera de la contienda.

En asambleas recientes, el senador aseguró a sus simpatizantes que irá hasta donde ellos quieran, desafiando abiertamente el proceso interno de selección. Esta postura ha generado un fuerte estira y afloja, pues mientras la dirigencia nacional busca erradicar las sucesiones familiares para mejorar la percepción pública del partido, el menor de los Monreal se niega a desistir de lo que considera un derecho legítimo.

El futuro de esta candidatura sigue siendo incierto y pone a prueba la unidad de Morena en el estado. Monreal ha mencionado que, aunque es fundador del movimiento, no descarta buscar otras vías si se le cierran las puertas para participar. Con el proceso electoral acercándose, su insistencia por gobernar Zacatecas se mantiene como uno de los retos más complejos para el partido oficialista, que deberá decidir entre aplicar sus reglas de ética política o ceder ante el peso de la dinastía Monreal.

Fuente: Tribuna del Yaqui