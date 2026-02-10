Sarampión en México: Sheinbaum confirma brotes en Jalisco, CDMX y Edomex; hay vacunas, dice

Ciudad de México.- La primera presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, encabeza su tradicional conferencia 'Mañanera del Pueblo' desde el Salón Guillermo Prieto de Palacio Nacional. Este martes 10 de febrero de 2026, fue cuestionada sobre el nuevo brote de sarampión que afecta a varios estados de la República Mexicana, de cara a la Copa del Mundo de la FIFA, evento que arrancará en junio.

Como respuesta, la jefa del Ejecutivo Federal mexicano señaló que mañana, miércoles 11 de febrero, funcionarios del Sector Salud estarán presentes en la 'Mañanera del Pueblo' para hablar del tema: "Mañana presentamos sarampión. Vamos a presentar cómo están los casos; cómo fue que se controló en Chihuahua y otros estados de la República; cómo ha iniciado su incremento de contagios en otros estados".

Asimismo, dijo que mañana se informará sobre "qué es lo que se tiene que hacer en términos epidemiológicos y cómo estamos coordinados con los estados de la República". Recordó que particularmente Jalisco es de las entidades que tiene mayor presencia el brote, junto con la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex); no obstante, hay coordinación para la vacunación y hay biológicos para prevenir la enfermedad, apuntó la mandataria.

Recuerden que a diferencia del Covid-19, hay vacuna y hay suficientes vacunas. Lo importante es vacunar ahí donde se da el brote como se hace las autoridades epidemiológicas, alrededor de donde se presenta el brote, y al mismo tiempo, ciertas edades que puedan vacunarse", dijo Sheinbaum.

En esta intervención, Sheinbaum mencionó que mañana informará a la población todo sobre la vacunación contra el sarampión: "El día de mañana lo vamos a presentar, este reforzamiento de la vacunación y dar toda la información a la población para que sepan dónde vacunarse, cómo vacunarse, qué edades son las que debemos vacunar". Recordó que ayer, funcionarios de Salud le presentaron un estudio sobre cuáles son las edades en las que hay menor vacunación:

Porque hay esta idea de que no se vacunó durante el periodo de la pandémia, que tuvo sus dificultades, pero en realidad hay un sector de la población, de edades entre 18 y más años, que tienen menor vacunación. Entonces en varios estados de la República se va a reforzar la vacunación".

#Sonora | Empalme concentra el 80% de casos de sarampión en Sonora; autoridades toman acciones uD83EuDDA0uD83DuDE37https://t.co/BXUF50gQBd — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) February 7, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui / Conferencia 'Mañanera del Pueblo'