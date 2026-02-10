Tráfico en CDMX HOY: Marchas, concentraciones y BLOQUEOS este martes 10 de febrero de 2026

Ciudad de México.- Si hoy, martes 10 de febrero de 2026, tienes planeado movilizarte en automóvil o transporte público dentro de la Ciudad de México (CDMX), es muy importante que te informes sobre cómo estará el tránsito durante la jornada. Para este día se prevén marchas, concentraciones y bloqueos en distintas alcaldías, lo que podría generar afectaciones viales desde la mañana y durante gran parte del día.

Con el objetivo de que puedas anticiparte y ajustar tus traslados, aquí en TRIBUNA te compartimos la información completa sobre las movilizaciones programadas, así como las restricciones vehiculares vigentes.

Marchas y movilizaciones de este martes en CDMX. Foto: C5-CDMX

Movilizaciones y concentraciones previstas para HOY en CDMX

De acuerdo con la información oficial, este martes 10 de febrero de 2026 se tienen contempladas diversas concentraciones sociales en puntos clave de la capital, principalmente en las alcaldías Cuauhtémoc y Venustiano Carranza, zonas que concentran importantes vialidades y alta carga vehicular.

Alcaldía Cuauhtémoc

En esta demarcación se espera una concentración a las 09:00 horas en avenida Paseo de la Reforma número 135 , en la colonia Tabacalera . La ubicación se encuentra en una de las avenidas más transitadas de la ciudad, por lo que no se descartan cierres parciales o afectaciones al flujo vehicular en carriles centrales y laterales.

, en la colonia . La ubicación se encuentra en una de las avenidas más transitadas de la ciudad, por lo que no se descartan cierres parciales o afectaciones al flujo vehicular en carriles centrales y laterales. Más tarde, a las 11:00 horas, se prevé otra concentración en avenida Ribera de San Cosme número 75, en la colonia Santa María la Ribera. Este punto suele registrar tránsito constante, especialmente en horarios laborales.

Además, durante el día se mantiene prevista una concentración en República de Argentina número 28, en pleno Centro Histórico, zona donde el tránsito suele verse afectado de forma recurrente por manifestaciones y actividades sociales.

Alcaldía Venustiano Carranza

En la alcaldía Venustiano Carranza se reporta una concentración a las 11:30 horas en avenida H. Congreso de la Unión número 66, en la colonia El Parque. Este punto conecta con vialidades estratégicas del oriente de la ciudad, por lo que se recomienda tomar rutas alternas si se circula por la zona.

Las autoridades recomiendan salir con anticipación, mantenerse atentos a los avisos viales y considerar vías alternas para evitar retrasos, especialmente en las alcaldías donde se prevé actividad social a lo largo del día.

