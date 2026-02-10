ÚLTIMA HORA: Comisiones del Senado aprueban por unanimidad la jornada laboral de 40 horas en México

Ciudad de México. - Este martes 10 de febrero de 2026, por unanimidad, las comisiones unidas de Puntos Constitucionales; de Trabajo y Previsión Social, y de Estudios Legislativos aprobaron la reforma constitucional que reduce la jornada laboral semanal de 48 a 40 horas. De esta manera, en la Comisión de Puntos Constitucionales se registraron 19 votos a favor; en la Comisión de Trabajo y Previsión Social se contabilizaron 11 votos favorables, mientras que en la de Estudios Legislativos se obtuvieron 18 votos a favor, por lo que no se presentaron abstenciones ni votos en contra.

Con esta aprobación, el dictamen será turnado al Pleno del Senado, en el que deberá obtener el respaldo de al menos dos terceras partes de los legisladores, como te hemos informado en TRIBUNA. De alcanzar dicha mayoría, la iniciativa será enviada a la Cámara de Diputados para su análisis, discusión y eventual aprobación, tanto en comisiones como en el Pleno. El documento avalado también contempla un incremento en el límite de la jornada extraordinaria, que pasa de nueve a 12 horas.

La iniciativa busca incorporarse a la Ley Federal del Trabajo y, de acuerdo con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, no implicará reducciones en sueldos, salarios ni prestaciones laborales. Además, establece la prohibición de que menores de edad realicen horas extra. De avanzar el proceso legislativo sin cambios, se modificaría el artículo 123, Apartado A, de la Constitución.

Jornada laboral semanal de 48 a 40 horas

Otras propuestas

En contraste, legisladores del PRI y del PAN advirtieron que la reforma podría convertirse en una simulación si no se garantiza un descanso efectivo de dos días por semana y se limita de manera clara el uso de las horas extraordinarias. En el caso del PRI, consideraron que la medida sería más viable si la jornada se amplía a 49 horas semanales y se permite un máximo de nueve horas extra. En una postura similar, el coordinador del PAN, Ricardo Anaya, aunque se manifestó a favor de la reducción de la jornada laboral, señaló que la ampliación a 12 horas extraordinarias representa un riesgo, ya que podría mantener en la práctica una jornada laboral de lunes a sábado.



Entre las voces que se pronunciaron sobre la aprobación de la reforma se encuentra la de la senadora priista Carolina Viggiano, quien llamó a atender también los impactos en materia de transporte y salud de los trabajadores derivados del esquema de horas extra. Por su parte, el senador del PT, Alejandro González Yáñez, señaló que estaría de acuerdo con la reforma siempre y cuando se hubiera considerado de manera expresa el descanso de dos días por semana.

Fuente: Tribuna del Yaqui