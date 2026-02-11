Clima HOY miércoles 11 de febrero de 2026 en la NOCHE: Advierten LLUVIAS y LLUVIAS AISLADAS en estas regiones

Ciudad de México.- Para esta noche de miércoles 11 de febrero de 2026 se está advirtiendo que se esperan lluvias y lluvias aisladas, mientras que la presencia del frente frío número 34 seguirá generando dichas condiciones. Así que si tienes planes para estar en el exterior o salir, es mejor que consultes el pronóstico del clima completo. A continuación, el reporte detallado de las condiciones climatológicas a partir de las 20:00 horas de hoy y durante las primeras horas del jueves 12 de febrero. Esta información corresponde al más reciente informe emitido por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
De acuerdo con Conagua, el frente frío número 34 se desplazará sobre Baja California; en combinación con las corrientes en chorro polar y subtropical, propiciará chubascos en dicha entidad y fuertes rachas de viento en el noroeste del país. Adicionalmente, un anticiclón en niveles medios de la atmósfera, mantendrá tiempo estable y baja probabilidad de lluvia sobre gran parte de la República Mexicana; sin embargo, durante la mañana y noche, prevalecerá el ambiente frío a muy frío sobre la Mesa del Norte y la Mesa Central, con heladas en zonas altas. Aquí el reporte detallado.
¿Dónde lloverá este miércoles 11 de febrero de 2026 en la noche?
Chubascos en:
- Veracruz (norte)
- Puebla (norte)
- Quintana Roo
Lluvias aisladas en:
- Tamaulipas
- Guerrero
- Oaxaca
- Chiapas
¿Cuál es el pronóstico de lluvias para mañana jueves 12 de febrero de 2026?
- Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California.
- Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California Sur, Sonora, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Chiapas, Tabasco, Campeche y Quintana Roo.
- Posible caída de nieve o aguanieve: Sierra de San Pedro Mártir, BC.
¿Cuál es el pronóstico de temperaturas para mañana jueves 12 de febrero de 2026?
- Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Guerrero (noroeste), Oaxaca (costa e istmo) y Chiapas (oeste).
- Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Morelos y Puebla (suroeste).
- Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Sonora, Sinaloa, Durango, Aguascalientes, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Estado de México (suroeste), Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
