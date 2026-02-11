Clima HOY miércoles 11 de febrero de 2026 en la NOCHE: Advierten LLUVIAS y LLUVIAS AISLADAS en estas regiones

Ciudad de México.- Para esta noche de miércoles 11 de febrero de 2026 se está advirtiendo que se esperan lluvias y lluvias aisladas, mientras que la presencia del frente frío número 34 seguirá generando dichas condiciones. Así que si tienes planes para estar en el exterior o salir, es mejor que consultes el pronóstico del clima completo. A continuación, el reporte detallado de las condiciones climatológicas a partir de las 20:00 horas de hoy y durante las primeras horas del jueves 12 de febrero. Esta información corresponde al más reciente informe emitido por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

De acuerdo con Conagua, el frente frío número 34 se desplazará sobre Baja California; en combinación con las corrientes en chorro polar y subtropical, propiciará chubascos en dicha entidad y fuertes rachas de viento en el noroeste del país. Adicionalmente, un anticiclón en niveles medios de la atmósfera, mantendrá tiempo estable y baja probabilidad de lluvia sobre gran parte de la República Mexicana; sin embargo, durante la mañana y noche, prevalecerá el ambiente frío a muy frío sobre la Mesa del Norte y la Mesa Central, con heladas en zonas altas. Aquí el reporte detallado.

¿Dónde lloverá este miércoles 11 de febrero de 2026 en la noche?

Chubascos en:

Veracruz (norte)

Puebla (norte)

Quintana Roo

Lluvias aisladas en:

Tamaulipas

Guerrero

Oaxaca

Chiapas

¿Cuál es el pronóstico de lluvias para mañana jueves 12 de febrero de 2026?

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California.

Baja California. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California Sur, Sonora, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Chiapas, Tabasco, Campeche y Quintana Roo.

Baja California Sur, Sonora, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Chiapas, Tabasco, Campeche y Quintana Roo. Posible caída de nieve o aguanieve: Sierra de San Pedro Mártir, BC.

¿Cuál es el pronóstico de temperaturas para mañana jueves 12 de febrero de 2026?

Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Guerrero (noroeste), Oaxaca (costa e istmo) y Chiapas (oeste).

Guerrero (noroeste), Oaxaca (costa e istmo) y Chiapas (oeste). Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Morelos y Puebla (suroeste).

Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Morelos y Puebla (suroeste). Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Sonora, Sinaloa, Durango, Aguascalientes, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Estado de México (suroeste), Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

#PronósticoDelTiempo para el norte, noroeste y noreste de #México, durante las próximas tres horas. pic.twitter.com/hPlGUxcjlb — CONAGUA Clima (@conagua_clima) February 11, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui