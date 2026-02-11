Es histórica la reducción de la jornada laboral: Lorenia Valles Sampedro

Ciudad de México.- "Es histórica la reforma constitucional para establecer la jornada laboral de 40 horas. Tuvieron que pasar 109 años para avanzar en la reducción de las horas de trabajo, pues desde la promulgación de la Constitución de 1917, que estableció la jornada de seis días de trabajo de ocho horas con un día de descanso, no había existido la voluntad política para mejorar las condiciones laborales en el país", declaró la senadora de Morena por Sonora Lorenia Valles Sampedro.

La legisladora sonorense celebró que la reducción de la jornada laboral favorece a las y los trabajadores, no solo al garantizar menos horas de trabajo con el mismo salario, sino también al contribuir a su salud física y mental, así como a la posibilidad de conciliar la vida laboral, personal y familiar, lo que impacta positivamente en todos los ámbitos de su vida y en sus hogares.

"Esta reforma constitucional se suma a otras acciones que fortalecen y garantizan los derechos laborales de las personas trabajadoras, como el aumento de seis a 12 días de vacaciones tras el primer año de trabajo, la Ley Silla, la creación del Fondo de Pensiones para el Bienestar y la reforma que mejora la administración de las Afore y de los ahorros para el retiro", refirió Valles Sampedro.

"La reforma de las 40 horas fue aprobada por unanimidad en el Senado de la República, lo que demuestra la convicción de la Cuarta Transformación en la consolidación de un Estado de bienestar. Además, cuenta con el respaldo del sector empresarial, que ha sido un aliado importante en el avance del aumento progresivo al salario mínimo en todo el país, el cual, entre 2018 y 2026, se incrementó en más de 150 por ciento", concluyó la senadora.

40 horas laborales, ¡un derecho constitucional!



Fuente: Tribuna del Yaqui