Frente Frío 34 México: ¿Cuáles serán sus efectos HOY 11 de febrero? Esto dice el reporte del CLIMA

Ciudad de México.- El clima en México tendrá contrastes este miércoles 11 de febrero de 2026: mientras en gran parte del país dominará el ambiente cálido y seco, en otras zonas habrá descenso de temperatura, vientos fuertes e incluso lluvias gracias a la presencia del nuevo Frente Frío número 34. Antes de salir de casa o planear traslados por carretera, conviene revisar el pronóstico para tomar precauciones ante cambios bruscos, heladas o rachas intensas de viento. ¡Aquí toda la información!

Así será el clima en México este miércoles

De acuerdo con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), un anticiclón en niveles medios de la atmósfera mantendrá tiempo estable y baja probabilidad de lluvia en la mayor parte de la República Mexicana, además de un ambiente cálido a caluroso durante el día.

Así será el clima en México este miércoles. Foto: Conagua

En contraste, un nuevo Frente Frío, identificado como el número 34, ingresará al noroeste del país. Este sistema interactuará con una vaguada en altura y con la corriente en chorro polar, generando vientos fuertes en esa región, descenso de temperatura y chubascos en Baja California. Además, el ingreso de humedad proveniente del océano Pacífico, el Golfo de México y el mar Caribe, junto con el aporte de la corriente en chorro subtropical, propiciará lluvias aisladas en entidades del oriente y sureste.

Se advierte que las rachas de viento podrían derribar árboles y anuncios publicitarios, mientras que los bancos de niebla reducirán la visibilidad en carreteras y zonas urbanas.

Pronóstico de lluvias en México

Para este miércoles se esperan intervalos de chubascos, con acumulaciones de 5 a 25 milímetros (mm), en Baja California. También se pronostican lluvias aisladas de 0.1 a 5 mm en Tamaulipas, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Chiapas y Quintana Roo. En el resto del país, la probabilidad de precipitaciones será baja debido a la influencia del anticiclón.

Pronóstico de temperaturas

El ambiente caluroso persistirá en diversas regiones. Se prevén temperaturas máximas de 40 a 45°C en el noroeste de Guerrero, así como en la costa e istmo de Oaxaca y el oeste de Chiapas. También se estiman máximas de 35 a 40°C en Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Morelos y el suroeste de Puebla.

En estados como Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Estado de México (suroeste), Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, las temperaturas oscilarán entre los 30 y 35 grados.

Por la mañana, el frío seguirá presente en zonas altas. Se esperan mínimas de -10 a -5 grados con heladas en sierras de Chihuahua y Durango. De -5 a 0 grados en regiones montañosas de Baja California, Sonora, Zacatecas, Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Veracruz. Además, valores de 0 a 5 grados en zonas serranas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Sinaloa, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Ciudad de México, Morelos y Oaxaca.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua