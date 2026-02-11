Ciudad de México.- La pensión que se otorga por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en su mayoría se espera que sea baja o que apenas cubra para los gastos básicos. No obstante, existen algunos casos donde se puede conseguir una pensión más alta a la esperada, si se cumple con el requerimiento y se conoce bien su situación laboral.

Estar bajo la 'Ley 73 del IMSS' es uno de los primeros factores a tomar en cuenta, ya que las personas que comenzaron a cotizar antes del 1 de julio de 1997, el monto de su pensión es proporcional a su salario promedio de los últimos 5 años y del total de semanas cotizadas; si lograron tener un buen salario en esa etapa, pueden tener una pensión mucho más alta.

IMSS 2026: Estos son los casos en los que puedes recibir una pensión más alta de la esperada

Las personas que superen el mínimo de semanas laboradas requeridas pueden tener un monto mayor de pensión mensual por más tiempo cotizado, especialmente si tuvo un salario constante o creciente. Además, los trabajadores que optan por retrasar su pensión aumentan su porcentaje de pago mensual, lo que hace que continuar trabajando unos años más conlleve una gran diferencia a largo plazo.

Para quienes cotizaron en el IMSS y en el ISSSTE en diferentes momentos o al mismo, si cumplen con ambos requisitos por separado, es posible el recibimiento de dos pensiones independientes; sin embargo, esto solo aplica para quienes tuvieron empleos en el sector público y privado, lo que presenta un mayor ingreso en su pago mensual.

La Modalidad 40, también llamada 'Continuación Voluntaria en el Régimen Obligatorio' permite seguir cotizando al IMSS sin tener un patrón, eligiendo un salario más alto. Esta estrategia puede ser clave para muchas personas que buscan aumentar su futura función, pero requiere planeación y tener los recursos.

Finalmente, hay situaciones en las que el trabajador puede recibir pensiones adicionales, como lo son la viudez o alguna incapacidad, siempre que se cumpla con los requerimientos legales. La pensión del IMSS no siempre es baja o limitada; depende del régimen, las semanas cotizadas, la edad de retiro, el salario y las decisiones que se tomaron antes de retirarse.

Pensión IMSS: Casos en los que sí puedes recibir más de lo que imaginas

DETALLES ??



La pensión del IMSS puede ser más alta de lo esperado según tu régimen, semanas cotizadas, salario, edad de retiro y estrategias como la Modalidad 40 https://t.co/AdAwZq94s2 — Debate (@ELDEBATE) February 10, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui