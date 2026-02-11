Profepa rescata venados y avestruces en Michoacán; frena tráfico ilegal de 11 loros hacia Estados Unidos

Huetamo, Michoacán. - El pasado martes 10 de febrero, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) confirmó que fueron rescatados tres venados cola blanca y dos avestruces en un inmueble del municipio de Huetamo, Michoacán. De acuerdo con información extraoficial, esto ocurrió en el marco del Plan Michoacán para la Paz y la Justicia, luego de darse a conocer que dichos animales silvestres se encontraban en un domicilio cuya ubicación no fue revelada.

Por supuesto, la acción se logró tras las indagatorias realizadas por las autoridades y el aseguramiento de las especies, el cual se llevó a cabo a raíz de una orden de cateo otorgada por un juez de control. En este procedimiento participaron elementos de la Fiscalía General de la República y de la Guardia Nacional, quienes localizaron a los cinco ejemplares, sin que se acreditara su legal procedencia ni se presentaran informes o un plan de manejo correspondiente.

Debido a lo anterior, la institución inició el procedimiento administrativo correspondiente por la posesión irregular de fauna silvestre. Es necesario aclarar que, aunque estas especies no se encuentran en la lista de animales en peligro de extinción, según el Gobierno de México sí están en riesgo debido a la caza furtiva. Incluso, el Gobierno estatal de Yucatán promueve el manejo sostenible mediante Unidades de Manejo para la Conservación de Vida Silvestre (UMA).

Se encuentran en el Zoológico de Morelia

Rescatan a once loros

Además, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) establece que la posesión de estas especies requiere autorización federal. Por lo tanto, en caso de incumplir esta disposición, puede derivar en sanciones administrativas, incluyendo multas y decomisos. Cabe mencionar que este mismo día Profepa informó que autoridades estadounidenses entregaron once loros frente blanca que estaban siendo ingresados ilegalmente a territorio estadounidense y que provenían de México.

¿Cómo están las especies?

En lo que respecta a los tres venados cola blanca y las dos avestruces, fueron trasladados al Zoológico de Morelia para que veterinarios evaluaran su estado de salud y posteriormente recibieran los cuidados necesarios en dichas instalaciones. Mientras tanto, los otros ejemplares, de entre dos y seis semanas de edad, están siendo atendidos actualmente, ya que cinco de ellos presentan problemas respiratorios y digestivos; una vez que se recuperen, se determinará cuál será su destino final.

Fuente: Tribuna del Yaqui