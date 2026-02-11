¿Qué síntomas secundarios puedes presentar después de la vacuna del sarampión? Esto debes saber

Ciudad de México.- El sarampión es una enfermedad vírica muy contagiosa que afecta principalmente a la infancia. La forma más efectiva para prevenirla es la vacunación; aun así, puede haber dudas sobre los efectos secundarios. Desde los últimos meses del año pasado y las primeras semanas del 2026, los contagios de sarampión en México han vuelto a encender las alertas sanitarias, luego de que esta enfermedad registrara un alza en distintos estados del país.

Ante esto, la Secretaría de Salud y el Gobierno de México han reforzado las campañas de prevención y las jornadas de vacunación para proteger, principalmente, a niñas y niños, quienes forman parte del grupo más vulnerable frente al virus. Se busca que la población acuda a vacunarse, ya que es una de las herramientas más efectivas para evitar complicaciones graves asociadas al sarampión.

Sarampión en México: lo que TODAS las familias deben saber hoy

El interés por informarse sobre la vacuna contra el sarampión ha crecido entre madres, padres y tutores de sectores vulnerables, así como de la población en general. Por ello, si decidiste vacunarte, aquí te contamos los efectos secundarios, cuáles son los síntomas y los cuidados necesarios.

Síntomas del sarampión

Entre los 10 y 14 días de la exposición al virus suelen aparecer las primeras características de esta enfermedad. Estos son los principales síntomas del sarampión:

Aparición de manchas blancas dentro de la boca.

Erupción cutánea rojiza que inicia en el rostro y se extiende al resto del cuerpo.

Ojos rojos, llorosos y con sensibilidad a la luz.

Tos persistente.

Escurrimiento nasal.

¿Tiene efectos secundarios la vacuna contra el sarampión?

Pero es importante señalar que la vacuna sigue siendo la herramienta más eficaz para prevenir contagios de sarampión y complicaciones graves; por ello, se invita a la población a los puntos de vacunación.

Pero es importante señalar que la vacuna sigue siendo la herramienta más eficaz para prevenir contagios de sarampión y complicaciones graves; por ello, se invita a la población a los puntos de vacunación.

Luego de aplicarla, estos son los principales efectos secundarios de la vacuna contra el sarampión:

Dolor, enrojecimiento o inflamación en el sitio de aplicación

Fiebre moderada

Malestar general o cansancio

Erupción leve similar al sarampión, la cual no es contagiosa.

¿Qué hacer después de vacunarme contra el sarampión?

Aunque no es necesario dejar a un lado las actividades cotidianas, luego de recibir la vacuna contra el sarampión se recomienda:

Mantenerte hidratado.

Aplicar compresas frías en la zona de aplicación si existe inflamación.

Permanecer en observación de 20 a 30 minutos en el centro de salud.

Vigilar síntomas inusuales

Tomar paracetamol, solo si el médico lo indica en caso de fiebre o molestia.

Acudir al médico si se presentan reacciones intensas o persistentes.

Grupos con mayor vulnerabilidad contra el sarampión

El sarampión es uno de los cinco exantemas clásicos de la infancia, es decir, las típicas enfermedades de los niños que cursan con erupciones o granitos en la piel y fiebre.

El repunte de los casos requiere la necesidad de tener un esquema completo de vacunación, sobre todo para los grupos de mayor vulnerabilidad contra el sarampión, que son:

Menores de 5 años

Menores lactantes (1 año o menos)

Personas no vacunadas

Personas desnutridas

Mujeres embarazadas

Adultos mayores

¿Por qué es importante vacunarse contra el sarampión?

La importancia de la vacunación radica en su capacidad como la única herramienta de salud que logra la erradicación de diversos patógenos, como enfermedades y virus, y disminuye la mortalidad de la población de manera considerable.

Fuente: Tribuna del Yaqui