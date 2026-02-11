Sarampión en México: 7 estados concentran el 85% de los casos; ¿es obligatorio usar CUBREBOCAS?

Ciudad de México.- Durante la conferencia 'Mañanera del Pueblo' de este miércoles 11 de febrero de 2026, la primera presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, instruyó al secretario de Salud, David Kershenobich, presentar el balance oficial del brote de sarampión en el país. Este señaló que 85 por ciento de los casos de esta enfermedad en México se concentran en siete estados.

Durante el reporte, el funcionario detalló que las entidades con mayor número de contagios, hasta el momento, son Jalisco, Colima, Chiapas, Sinaloa, Nayarit, Tabasco y Ciudad de México (CDMX). Asimismo, informó que entre 2025 y 2026 se han reportado nueve mil 74 casos de sarampión en el país.

Somos 133 millones de mexicanas y mexicanos. Hemos tenido hasta el momento nueve mil 74 casos totales de sarampión entre el 2025 y el 2026, qué quiere decir eso quiere decir, que la estrategia vacunación está funcionando porque si no tuviéramos la protección de la vacunación y siendo este un virus tan altamente contagioso tendríamos millones de mexicanos infectados por sarampión", dijo el funcionario.

Agregó que "por cada 100 mil habitantes tenemos 6.7 casos acumulados de sarampión", no obstante, insistió en que la vacunación es clave para evitar más contagios.

La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que si se cuenta con las dos dosis de la vacuna contra el sarampión, el uso de cubrebocas puede funcionar, pero se cuenta con protección. pic.twitter.com/MepOL11Sb4 — NMás (@nmas) February 11, 2026

Estos son los estados con más casos de sarampión en 2026

De acuerdo con datos oficiales, la distribución de casos es la siguiente:

Jalisco registra mil 245 casos.

Colima suma 50 casos.

Chiapas acumula 238 casos.

Sinaloa reporta 118 casos.

Nayarit contabiliza 23 casos.

Tabasco tiene 35 casos.

Ciudad de México registra 120 casos.

El secretario de Salud subrayó que, sin la vacunación, no sería posible lograr la eliminación del brote en estas siete entidades federativas. Añadió que los otros 24 estados del país tienen menos de 100 casos acumulados entre 2025 y 2026.

Gobierno refuerza vacunación en 21 mil centros de salud

En esta misma presentación desde Palacio Nacional, el subsecretario de Políticas de Salud y Bienestar Poblacional, Ramiro López, explicó que la población más vulnerable ante el sarampión son las infancias. Detalló que ya fueron instalados módulos de vacunación en todo el país y que se atiende de manera prioritaria a niños de entre seis meses y doce años en 21 mil centros de salud.

El objetivo es garantizar el acceso a las dos dosis de la vacuna. López indicó que deben vacunarse los menores de seis meses a 12 años que no hayan recibido la primera dosis. También deben acudir quienes ya recibieron la primera dosis, pero aún no completan el esquema con la segunda. Si la primera dosis se aplicó hace seis meses, ya pueden acudir por la segunda.

Además, personas de 13 a 49 años también deben ser vacunadas.

¿Es obligatorio el uso de cubrebocas?

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que la mayor parte de la población mexicana está vacunada y anunció que la tarde de este miércoles 11 de febrero sostendrá una reunión con autoridades de salud de los 32 estados del país.

Sobre el uso de cubrebocas, la mandataria señaló que puede funcionar para evitar contagios. Sin embargo, puntualizó que quienes ya cuentan con sus dos dosis están protegidos. Explicó que, en caso de contagio, la enfermedad sería leve si la persona ya tiene el esquema completo de vacunación.

Fuente: Tribuna del Yaqui