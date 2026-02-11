Senado aprueba en lo particular la reforma que reduce la jornada laboral a 40 horas semanales

Ciudad de México.- El Pleno de la Cámara de Senadores otorgó su aprobación, durante la sesión realizada este miércoles 11 de febrero, a la reforma del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El dictamen tiene como propósito central la disminución progresiva de la jornada laboral hasta establecerla en un límite de 40 horas por semana. Asimismo, el texto reafirma el derecho de toda persona trabajadora a gozar de, al menos, 1 día de descanso con salario completo por cada 6 días de labores.

La propuesta legislativa recibió un amplio respaldo en el recinto parlamentario. Durante la votación general, se registraron 121 votos a favor. Posteriormente, en el análisis de los artículos reservados y los detalles puntuales de la norma, el tablero mostró 103 sufragios a favor y 15 en contra. Con estos números, el proyecto alcanzó la mayoría calificada necesaria para realizar cambios a la Carta Magna y fue enviado a la Cámara de Diputados para continuar con el trámite legislativo correspondiente.

Uno de los aspectos más importantes del documento se encuentra en el artículo tercero transitorio, donde se define la ruta temporal para la aplicación de esta nueva medida. La reducción de horas no se dará de un momento a otro, sino que seguirá un esquema gradual a lo largo de 5 años. El calendario estipulado es el siguiente:

Para el año 2026, la jornada se mantendrá en 48 horas.

En 2027, el límite bajará a 46 horas.

Durante 2028, se ajustará a 44 horas.

En 2029, bajará a 42 horas.

Finalmente, en 2030 se consolidará el máximo de 40 horas semanales.

Cambios del tiempo extra

La reforma también introduce criterios definidos sobre la remuneración del trabajo que exceda los límites ordinarios. El texto establece que las horas extras deberán pagarse con un 100 por ciento más del salario asignado a las horas normales. Además, se fijan topes claros: este tiempo adicional no podrá superar las 12 horas a la semana y deberá distribuirse en un máximo de 4 horas diarias, sin sobrepasar 4 días en dicho periodo.

En el caso de que se extienda el tiempo de trabajo más allá de esas 12 horas permitidas, la ley obligará a la parte patronal a pagar un 200 por ciento más del salario base. Es decir, el costo por hora se triplicará en comparación con la jornada regular. Asimismo, se integra una prohibición absoluta para que los menores de 18 años realicen labores en tiempo extraordinario, protegiendo así su integridad y desarrollo.

?? El Senado aprueba reforma constitucional para reducir la jornada laboral. pic.twitter.com/xv0bad04GQ — Senado de México (@senadomexicano) February 12, 2026

Argumentos de la reforma

Durante la discusión, Geovanna Bañuelos de la Torre, quien preside la Comisión de Trabajo y Previsión Social, expuso la necesidad de cambiar el paradigma actual. Señaló que en el país se dedican demasiadas horas a la actividad laboral en detrimento del descanso, situación que no se traduce en una mayor productividad, sino en un deterioro físico y social de la población. Su postura defendió la idea de que devolver tiempo a los ciudadanos les permitirá convivir con sus familias y cuidar su salud.

Por su parte, Enrique Inzunza Cázarez, titular de la Comisión de Estudios Legislativos, calificó la aprobación como un avance hacia la consolidación de un Estado de Bienestar. En su intervención, destacó que esta medida recupera el espíritu social plasmado en la Constitución de 1917 y actualiza los derechos de la clase trabajadora, asegurando que la justicia laboral se convierta en una realidad tangible para la sociedad mexicana.

Fuente: Tribuna el Yaqui