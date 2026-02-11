Senado de la República aprueba en lo general la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas

Ciudad de México.- Por unanimidad, el Senado de la República aprobó este miércoles 11 de febrero de 2026 en lo general la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas; esta se aplicará de manera gradual hasta el 2030. En este momento, la discusión se desarrolla en lo particular, por lo que los legisladores presentarán propuestas de modificación.

El dictamen aprobado establece el tope de 40 horas semanales, pero no incluye la garantía de dos días de descanso obligatorio, por lo que Ignacio Mier Velazco, coordinador de los senadores Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), indicó que los ajustes para aclarar los 2 días de descanso y lo relacionado con las ahora 16 horas extras en la semana se resolverán en la reforma secundaria de la jornada de 40 horas.

Cabe señalar que, pese a votar a favor, la oposición va por diversas modificaciones, entre estas el que se deje claro que habrá dos días de descanso a la semana que son obligatorios, que se garanticen los mismos salarios y que la reforma se aplique por completo de forma inmediata y no hasta 2030.

Desde el Partido Revolucionario Institucional (PRI) se criticó que esta reforma es meramente electoral, ya que "Morena aprovechará esta para hacerse de votos de aquí hasta las elecciones presidenciales de 2030". Mientras que otras bancadas como Movimiento Ciudadano (MC) sostuvieron que no se garantiza los dos días de descanso semanales.

¿Qué se votó?

En el Pleno del Senado se avaló en lo general la reforma al artículo 123, apartado A de la Constitución, para que la jornada laboral sea de cuarenta horas semanales en los términos que establezca la ley. "Por cada seis días de trabajo, las personas trabajadoras deberán disfrutar por lo menos de un día de descanso con goce de salario íntegro", indica el texto.

Además, también implica:

Ampliación del tiempo extraordinario de 9 a 12 horas semanales con incremento progresivo

Protección al salario durante la disminución de horas de trabajo

Prohibición de que los menores de 18 años laboren tiempo extra

Cabe señalar que la implementación de la reforma laboral será de manera gradual, por lo que deberá ser de la siguiente forma:

48 horas en 2026

46 horas en 2027

44 horas en 2028

42 horas en 2029

40 horas en 2030

