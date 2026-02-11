Tráfico HOY en CDMX: Marchas, movilizaciones y bloqueos este miércoles 11 de febrero de 2026

Ciudad de México.- Si hoy, miércoles 11 de febrero de 2026, tienes planeado viajar en automóvil dentro de la Ciudad de México (CDMX) o trasladarte desde el Estado de México (Edomex) hacia la capital, conviene que revises el panorama vial antes de salir. A lo largo de la jornada se prevén marchas y concentraciones en distintas alcaldías, lo que podría generar afectaciones en avenidas principales.

Para evitar retrasos, en TRIBUNA te compartimos el detalle del tráfico HOY en CDMX, con horarios, puntos exactos y demarcaciones involucradas. De acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX, este miércoles habrá movilizaciones sociales en al menos ocho alcaldías, con actividades programadas desde las 07:30 horas.

Movilizaciones HOY en CDMX miércoles 11 de febrero de 2026

Las concentraciones están previstas en zonas de alto flujo vehicular como Polanco, Paseo de la Reforma, Centro Histórico, Ciudad Universitaria y Los Alpes, además de puntos en Xochimilco e Iztapalapa.

Alcaldía Miguel Hidalgo

A las 10:30 horas se realizará una concentración en Arquímedes 3, colonia Polanco V Sección, una zona con alta circulación vehicular en horario laboral.

Alcaldía Álvaro Obregón

A las 11:00 horas está programada una concentración en Boulevard Adolfo López Mateos 1968, colonia Los Alpes. Esta vialidad es una de las más transitadas del sur-poniente de la capital.

Alcaldía Benito Juárez

Habrá dos movilizaciones. La primera a las 09:00 horas en Avenida Universidad 1200, colonia Xoco.

La segunda a las 14:00 horas en Manuel López Cotilla 1013, colonia Del Valle Centro. Ambas zonas suelen registrar carga vehicular constante.

Alcaldía Cuauhtémoc

Es una de las demarcaciones con mayor número de actividades.

A las 07:30 horas se tiene prevista una concentración-marcha que partirá de Paseo de la Reforma 164, colonia Juárez, con rumbo a Plaza de la Constitución s/n, en el Centro Histórico. La ruta aún está por definir.

Posteriormente, a las 10:00 horas, habrá una concentración en Plaza de la Constitución 1, colonia Centro Histórico.

Alcaldía Xochimilco

A las 10:00 horas se contempla una concentración en Circuito Javier Piña y Palacios y Licenciado Martínez de Castro, colonia San Mateo Xalpa.

Alcaldía Coyoacán

Se esperan dos concentraciones. A las 10:00 horas en Circuito Interior s/n, Ciudad Universitaria, y a las 12:00 horas en Circuito Escolar s/n, también dentro de Ciudad Universitaria.

Alcaldía Iztapalapa

A las 10:00 horas habrá una concentración en Avenida Reforma 50, colonia Lomas de San Lorenzo.

Hoy No Circula miércoles 11 de febrero de 2026

Además de las movilizaciones, se mantiene el programa Hoy No Circula. Este miércoles no podrán circular los vehículos con engomado rojo, terminación de placa 3 y 4, con holograma 1 y 2. Aquí más información.

Si necesitas trasladarte hacia zonas como el Centro Histórico, Polanco, Paseo de la Reforma o Ciudad Universitaria, se recomienda anticipar tiempos de traslado y considerar rutas alternas, ya que varias de estas movilizaciones coinciden en horarios matutinos de alta demanda vial.

Tránsito lento sobre Calz. Ignacio Zaragoza dirección poniente, desde Guelatao hasta Av. Canal de San Juan.

Alternativa vial: Av. Texcoco.



uD83DuDD00Alternativa vial: Av. Texcoco.#MovilidadCDMX #C5OjosDeLaCDMX #OjosDeLaCiudad pic.twitter.com/HJHzP5tCFA — C5 CDMX (@C5_CDMX) February 11, 2026

En TRIBUNA te mantendremos informado sobre cualquier actualización del tráfico HOY en CDMX este miércoles 11 de febrero de 2026.

