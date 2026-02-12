Clima México HOY 12 de febrero: Frente Frío 34 y vaguada polar provocarán LLUVIAS y NIEVE

Ciudad de México.- Antes de salir de casa este jueves 12 de febrero de 2026 conviene revisar el pronóstico. Habrá contrastes importantes: mientras en algunas regiones se esperan lluvias y hasta posible nieve, en otras el ambiente será muy caluroso. Además, el viento fuerte y los bancos de niebla podrían afectar carreteras y zonas urbanas, por lo que es importante tomar precauciones. ¡Toma nota y planifica tu jornada!

Así será el clima en México este jueves 12 de febrero

De acuerdo con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el Frente Frío número 34 y una vaguada polar se desplazarán lentamente sobre el noroeste del país. En interacción con las corrientes en chorro polar y subtropical, provocarán descenso de temperatura, rachas fuertes de viento, lluvias y chubascos en esa región, así como posible caída de nieve o aguanieve en la sierra de San Pedro Mártir, en Baja California.

Así será el clima en México este 12 de febrero. Foto: Conagua

En contraste, un anticiclón en niveles medios de la atmósfera mantendrá tiempo estable y ambiente cálido a caluroso sobre gran parte del territorio nacional. Este sistema también favorecerá condiciones que limitarán la dispersión de contaminantes y aumentarán las temperaturas diurnas.

Pronóstico de lluvias

Se esperan intervalos de chubascos de 5 a 25 milímetros (mm) en Baja California. Habrá lluvias aisladas de 0.1 a 5 mm en Baja California Sur, Sonora, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Chiapas, Tabasco, Campeche y Quintana Roo. En la sierra de San Pedro Mártir, en Baja California, existe probabilidad de nieve o aguanieve.

Pronóstico de temperaturas

El contraste térmico será marcado. Las temperaturas máximas alcanzarán entre 40 y 45°C en el noroeste de Guerrero, costa e istmo de Oaxaca y oeste de Chiapas. Se prevén valores de 35 a 40°C en Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Morelos y el suroeste de Puebla. En Sonora, Sinaloa, Durango, Aguascalientes, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, suroeste del Estado de México, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo las máximas oscilarán entre 30 y 35°C.

Por la mañana, el frío será intenso en zonas serranas. Se esperan mínimas de -10 a -5°C con heladas en Chihuahua y Durango; de -5 a 0°C en zonas altas de Baja California, Sonora, Zacatecas, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Veracruz; y de 0 a 5°C en sierras de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato y Oaxaca.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)