Conoce el nuevo mapa interactivo para ubicar los puestos de vacunación contra el sarampión en México

Ciudad de México.- Durante 'La Mañanera del Pueblo', la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó que la mayoría de la población mexicana ya tiene el esquema completo de vacunación contra el sarampión. Sin embargo, el día miércoles 11 de febrero de 2026 fue presentado el sitio: '¿Dónde me vacuno?', una herramienta diseñada para tener la ubicación en tiempo real y gratuita de los 21,000 módulos de vacunación. La presidenta hizo un llamado a mantener la calma y a seguir las indicaciones sanitarias; incluyó que se prioriza la vacunación en niños y niñas que no cuentan con el esquema completo.

En el sitio dondemevacuno.salud.gob.mx se muestra un mapa interactivo con los módulos que están disponibles en cada región, la ubicación exacta y los horarios de atención. Las personas pueden movilizarse por el mapa para buscar de manera manual el módulo de su interés o hacer la búsqueda por tipo de vacuna, entidad, municipio y grupo de edad para obtener resultados más precisos.

Para las personas que no puedan acceder al sitio, se habilitó la 'Línea de Información de Vacunas 079', donde se podrá llamar para la consultoría de la ubicación de la unidad de salud más cercana que cuente con las vacunas del Programa de Vacunación Universal, con un horario de atención de 8:00 a 20:00 horas.

Por su parte, el secretario de Salud, Davide Kershenobich, explica que de los 9,074 casos de sarampión registrados entre el 2025 y el 2026, el noventa por ciento de los casos pertenece a personas que no han sido vacunadas. Afirmó que el país actualmente tiene 28 millones de dosis listas para aplicarse, además de los 14.3 millones que se administraron.

Hasta el día 10 de febrero, en México se ha registrado un total de 28 defunciones por sarampión y 9,074 casos confirmados de esta enfermedad. Los estados con mayor concentración de brotes en el país son:

Jalisco

Colima

Chiapas

Sinaloa

Nayarit

Tabasco

CDMX

¿Aún no te vacunas? uD83DuDC89



Protégete contra el #sarampión y revisa dónde puedes vacunarte.



Consulta horarios y localiza tu centro más cercano en uD83DuDC47uD83CuDFFC

uD83CuDF10 https://t.co/cgDiQO6EdF uD83CuDFE5 uD83CuDDF2uD83CuDDFD pic.twitter.com/xrNU3QDPar — Epidemiología México (@DGEMexico) February 12, 2026

Finalmente, la presidenta mexicana pidió a los mexicanos conservar la calma y seguir las indicaciones del personal de salud, especialmente en los estados previamente mencionados. También indicó que, por el momento, no se contempla exigir comprobante de vacunación a los extranjeros que visiten el país durante el Mundial de Futbol 2026.

Fuente: Tribuna del Yaqui