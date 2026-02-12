Día Mundial Contra el Uso de Niños Soldado: Efemérides de HOY 12 de FEBRERO de México y el mundo

Ciudad de México.- En el año 2012, el Fondo Internacional de Emergencia de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) decretó el 12 de febrero como el Día Mundial Contra el Uso de Niños Soldado, con la finalidad de concientizar a miles de personas sobre este problema; no obstante, también se conmemora el Día del Nadador y más hechos históricos que marcaron a México y el mundo. Aquí las efemérides de hoy.

Como una forma de concientizar a la sociedad, la Unicef estableció el 12 de febrero como el Día Mundial Contra el Uso de Niños Soldados, ya que se calcula que hay unos 300 mil niños y niñas soldados en más de 14 conflictos armados alrededor del mundo. Se estima que en las últimas tres décadas las cifras han aumentado de manera exponencial, ya que, a diferencia de una persona adulta, los infantes son más fáciles de manipular por su docilidad y obediencia.

Mientras que el Día del Nadador tiene origen en la madrugada del 12 de febrero en el año de 2005, cuando pierde la vida el nadador venezolano Rafael Vidal a causa de un accidente automovilístico, quedando esta fecha en su conmemoración y en la memoria de todos.

Sin embargo, el 12 de febrero es una fecha llena de acontecimientos que marcaron la historia de México y el mundo un día como hoy:

1794 : Nace el político y militar Valentín Canalizo.

1809 : Nace Abraham Lincoln, decimosexto presidente de los Estados Unidos.

1809 : Nace el padre de la 'Teoría de la Evolución' y naturista británico Charles Darwin.

1812 : María Ramona Galván declara haber tenido un hijo de Morelos de nombre José Victoriano.

1817 : Vencen San Martín y O'Higgins en Chacabuco, Chile.

1818 : Bernardo de O'Higgins proclama la independencia de Chile, en la ciudad de Santiago.

1834 : El Congreso decreta la celebración de honores fúnebres cada 14 de febrero en memoria del general Vicente Guerrero.

1856 : La guarnición del castillo de San Juan de Ulúa, dirigida por Vicente Salcedo, se pronuncia por el 'Plan de Zacapoaxtla', teniendo presos al comandante y algunos oficiales.

1890 : Nace la profesora y arqueóloga mexicana Eulalia Guzmán.

1907 : Nace el cineasta mexicano Joselito Rodríguez.

1912 : Nace el compositor mexicano Pepe Guízar.

1915 : El general Álvaro Obregón impone al clero católico de la Ciudad de México una contribución de quinientos mil pesos para solventar las necesidades de los habitantes más pobres.

1915 : Llegan al puerto de Veracruz los restos del general Jesús Carranza.

1928 : Nace el cómico mexicano Cucho Salinas.

1936 : Se establece un acuerdo para la organización y el funcionamiento inmediato de la Comisión Federal de Electricidad, creada por decreto del 29 de diciembre de 1933 sin haber llegado a constituirse.

1938 : Nace la actriz mexicana Pilar Pellicer.

1940 : Nace la soprano mexicana Gilda Cruz-Romo.

1963 : Nace el narcotraficante mexicano Carlos Rosales Mendoza.

1963 : Nace Martin Ramírez, pintor mexicano.

uD83DuDEAB uD83EuDE96 El Día Internacional contra el Uso de Niños Soldado -también conocido como el Día de las Manos Rojas uD83DuDD34- se empezó a conmemorar a partir del 12 de febrero de 2002, cuando entró en vigor el #Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la… pic.twitter.com/REcEBMSmia — Lorena Josefina Pérez Romo (@LRomo18) February 12, 2025

1987 : Es publicado el nuevo Código Federal Electoral. Entre las nuevas modalidades, destaca el derecho de los partidos y organizaciones políticas al financiamiento público conforme a la votación obtenida.

1994 : Se inauguran los Juegos Olímpicos de Invierno en Lillehammer, Noruega, en los que México participa nuevamente con un solo atleta: Hubertus von Hohenlohe.

1995 : Nace Daniela Aedo, actriz mexicana.

2006 : Muere Juan Sánchez-Navarro, empresario mexicano.

2016 : Se da inicio a la visita pastoral del Papa Francisco, en México.

2024 : Fallece el primer locutor y copresentador del programa En familia con Chabelo.

Fuente: Tribuna del Yaqui